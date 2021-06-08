Курс рубля
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
- Опаснее инфляции: экономист предупредил о последствиях нового решения Минфина по доллару
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
Тимур Бекмамбетов рискует лишиться элитного жилья в центре Москвы. Без квартиры режиссер может остаться из-за игнорирования требований столичных властей.
Некоторое время назад Бекмамбетов приобрел недвижимость в доходном доме Мазинга, который был построен в 1912 году. Площадь апартаментов составляет 226 квадратных метров, а примерная стоимость доходит до 88 миллионов рублей.
Сценарист принял решение сделать в жилище ремонт. Тимур Нуруахитович избавился от несущих перегородок и вскрыл пол. Из-за этих вмешательств в конструкцию дома на стенах образовались трещины.
Сначала тревогу забил сосед Бекмамбетова – антиквар Вадим Задорожный. Позже в дело вмешались местные власти, передает "Собеседник".
Чиновники не раз просили режиссера кинокартины "Ночной дозор" остановить несогласованную перепланировку, однако он проигнорировал все призывы. Тогда мэрия подала на знаменитость в суд.
Адвокат Максим Калинов прокомментировал скандал вокруг самодеятельности Бекмамбетова, грозившей обрушением дома.
"Российское законодательство предусматривает возможность забрать квартиру у собственника, если он делает незаконную перепланировку", - заявил мужчина.
Чтобы сохранить за собой право владеть апартаментами, сценаристу необходимо вернуть квартире первоначальный вид. А если в будущем кинозвезда захочет делать ремонт, то все действия, связанные с перепланировкой, нужно будет согласовывать с властями.
Ранее стало известно о еще одном "квартирном" скандале. Телеведущий Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей бывшей избранницы Жанны Фриске. Телезвезда захотела продать долю своего сына Платона в этих апартаментах.
Новость о попадании ресурса в крымские водоемы оказалась ложной
Американский президент снизошел до разговора с украинским коллегой