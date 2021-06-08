Бекмамбетова хотят лишить элитного жилья в центре Москвы

Бекмамбетова хотят лишить элитного жилья в центре Москвы
Тимур Бекмамбетов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пока сценарист ничего не делает для того, чтобы уладить проблему

Тимур Бекмамбетов рискует лишиться элитного жилья в центре Москвы. Без квартиры режиссер может остаться из-за игнорирования требований столичных властей.

Некоторое время назад Бекмамбетов приобрел недвижимость в доходном доме Мазинга, который был построен в 1912 году. Площадь апартаментов составляет 226 квадратных метров, а примерная стоимость доходит до 88 миллионов рублей.

Сценарист принял решение сделать в жилище ремонт. Тимур Нуруахитович избавился от несущих перегородок и вскрыл пол. Из-за этих вмешательств в конструкцию дома на стенах образовались трещины.

Сначала тревогу забил сосед Бекмамбетова – антиквар Вадим Задорожный. Позже в дело вмешались местные власти, передает "Собеседник".

Чиновники не раз просили режиссера кинокартины "Ночной дозор" остановить несогласованную перепланировку, однако он проигнорировал все призывы. Тогда мэрия подала на знаменитость в суд.

Адвокат Максим Калинов прокомментировал скандал вокруг самодеятельности Бекмамбетова, грозившей обрушением дома.

"Российское законодательство предусматривает возможность забрать квартиру у собственника, если он делает незаконную перепланировку", - заявил мужчина.

Чтобы сохранить за собой право владеть апартаментами, сценаристу необходимо вернуть квартире первоначальный вид. А если в будущем кинозвезда захочет делать ремонт, то все действия, связанные с перепланировкой, нужно будет согласовывать с властями.

Ранее стало известно о еще одном "квартирном" скандале. Телеведущий Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей бывшей избранницы Жанны Фриске. Телезвезда захотела продать долю своего сына Платона в этих апартаментах. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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