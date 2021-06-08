Гогунского выселили из собственной квартиры

Гогунского выселили из собственной квартиры
Виталий Гогунский. Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/www.globallookpress.com
Покинуть жилплощадь актера обязал суд

Известный юрист Катя Гордон рассказала, что звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский был выселен из квартиры, где он проживал с бывшей женой Ириной Маирко. Соответствующее заявление появилось на инстаграм-странице журналистки.

Гордон сообщила – во вторник, 8 июня, Таганский районный суд города Москвы лишил Гогунского возможности проживать в данной квартире. Причина кроется в том, что актер утратил "право пользования жилым помещением".

По словам Кати, юристы из компании "Гордон и сыновья" не раз связывались с представителем Виталия и предлагали решить проблему мирным путем. Однако артист по какой-то причине не пошел навстречу.

Примечательно, что жилплощадь досталась Гогунскому от отца.

Напомним, до 2010 года Виталий и Ирина мирно жили в гражданском браке. После того, как Ирина забеременела, их отношения пошли под откос. В какой-то момент модель публично заявила – избранник выгнал ее на улицу, когда она была в положении.

Пара распалась – несмотря на рождение дочери Миланы, и в 2013 году актер женился на девушке по имени Анна Жюсталь.

Позже в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!" Гогунский заявил, что Маирко оклеветала его. По словам Виталия, он снимал своей беременной избраннице трехкомнатную квартиру. Они с моделью разъехались, так как столкнулись с недопониманием.

В 2017 году Виталий и Ирина вновь сошлись. В этот раз возлюбленные решили сыграть свадьбу. Однако спустя два года они развелись.

Ранее Гогунский поделился историей любви с первой женой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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