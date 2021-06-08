Шукшину возмутила новость о работе Бузовой во МХАТе

Шукшину возмутила новость о работе Бузовой во МХАТе
Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса считает, что все вокруг деградирует

Вот уже несколько дней общественность обсуждает новость о том, что Ольга Бузова стала актрисой МХАТа имени Горького. Телеведущая сыграет в спектакле "Чудесный грузин", посвященном молодому Иосифу Сталину. Многие звезды раскритиковали решение руководства театра взять певицу в постановку. К лагерю недовольных присоединилась и Мария Шукшина.

В своем Телеграм-канале актриса достаточно резко отреагировала на данную новость.

"Развитие цивилизации идет по пути дебилизации. Да здравствует дилетантизм – прерогатива либерализма", – написала Шукшина.

Она отметила, что теперь мастера в любой области не нужны, если их место так просто занимают непрофессионалы.

Мария акцентировала внимание на том, что Бузова появится на сцене академического театра. Кинозвезда добавила – однажды ее тоже приглашали поучаствовать в одной из постановок, однако она отказалась.

В качестве примера, подтверждающего слова о деградации культуры и прочих областей, Шукшина привела историю с участием молодого тик-токера Дани Милохина в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Также новость о появлении исполнительницы хита "Мало половин" на сцене МХАТа вызвала негативную реакцию у телеведущей Елены Летучей и журналиста Станислава Садальского.

Ранее Бузова решила подать в суд на СМИ, которое распространило информацию о ее пьяном состоянии на концерте в Волгограде. Артистка заверила – она не брала в рот ни капли алкоголя. А свой неожиданный уход со сцены знаменитость объяснила необходимостью сменить наряд. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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