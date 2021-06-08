Оказалось, отношения изначально тяготили знаменитость

Известная артистка Кристина Асмус стала объектом пристального внимания журналистов после скандальной и весьма откровенной киноленты "Текст". Спустя некоторое время последовал громкий разрыв с юмористом Гариком Харламовым, что тоже прибавило интерес общественности к персоне актрисы. Наконец, Кристина решила рассказать, почему звездная пара распалась.



В целом, Асмус периодически подогревает любопытство публики намеками на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время отношений с Харламовым. На этот раз она прямо указала, что роман с бывшим возлюбленным начался не самым лучшим образом. Оказалось, что Кристине с первых дней приходилось подстраиваться под Гарика и фактически жить его интересами.

Очередное откровение любительница пиара приурочила к рекламе своей новой киноработы. Артистка снялась в фильме "Хочу замуж". На своей странице в "Инстаграм" Кристина опубликовала посвященный киноленте пост, где и поведала о сложностях в общении с бывшим избранником.

Асмус рассказала, что новый фильм с ее участием повествует о том, что в отношениях с любимым всегда нужно разговаривать и договариваться. При этом союз, в котором женщина забывает о своих интересах, а только подстраивается под возлюбленного, приводит к большому несчастью.

"Фильм о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной (…) Прям моя история", – подытожила знаменитость.

Многочисленные поклонники поддержали разоткровенничавшуюся Кристину.

"Эта история многих… Главное, решиться и поверить в себя", "У многих такие истории, просто терпим и живем дальше", "Я думаю, что эта история многих… И моя, к сожалению, тоже", – делятся личным подписчицы.

Стоит отметить, что Кристина активно использует социальные сети для привлечения внимания к себе. Недавно артистка выложила довольно провокационное фото.