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Известная артистка Кристина Асмус стала объектом пристального внимания
журналистов после скандальной и весьма откровенной киноленты "Текст". Спустя
некоторое время последовал громкий разрыв с юмористом Гариком Харламовым, что
тоже прибавило интерес общественности к персоне актрисы. Наконец, Кристина
решила рассказать, почему звездная пара распалась.
В целом, Асмус периодически подогревает любопытство публики намеками на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время отношений с Харламовым. На этот раз она прямо указала, что роман с бывшим возлюбленным начался не самым лучшим образом. Оказалось, что Кристине с первых дней приходилось подстраиваться под Гарика и фактически жить его интересами.
Очередное откровение любительница пиара приурочила к рекламе своей новой киноработы. Артистка снялась в фильме "Хочу замуж". На своей странице в "Инстаграм" Кристина опубликовала посвященный киноленте пост, где и поведала о сложностях в общении с бывшим избранником.
Асмус рассказала, что новый фильм с ее участием повествует о том, что в отношениях с любимым всегда нужно разговаривать и договариваться. При этом союз, в котором женщина забывает о своих интересах, а только подстраивается под возлюбленного, приводит к большому несчастью.
"Фильм о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной (…) Прям моя история", – подытожила знаменитость.
Многочисленные поклонники поддержали разоткровенничавшуюся Кристину.
"Эта история многих… Главное, решиться и поверить в себя", "У многих такие истории, просто терпим и живем дальше", "Я думаю, что эта история многих… И моя, к сожалению, тоже", – делятся личным подписчицы.
Стоит отметить, что Кристина активно использует социальные сети для привлечения внимания к себе. Недавно артистка выложила довольно провокационное фото.
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