Артист полгода не дожил до 70-летия

Трагическое событие произошло в музыкальной сфере. Этот мир покинул известный молдавский бард Юрий Садовник. Артисту было 69 лет.



Кровавое несчастье произошло накануне в понедельник, 7 июня. Жизнь знаменитости оборвалась всего за полгода до юбилея – в декабре Юрий мог бы отметить 70-летие. Что послужило причиной такого страшного решения, пока не сообщается.

Музыкант свел счеты с жизнью в собственной квартире, которая располагается в молдавской столице, городе Кишинев. Бездыханное тело знаменитости обнаружила его супруга.

Корреспонденты "Спутник.Молдова" пообщались с официальной представительницей местной полиции Натальей Стати. Высокопоставленная госслужащая подтвердила печальные вести.

По имеющимся данным, знаменитый певец скончался после огнестрельного ранения. Основной версией является самостоятельное решение барда уйти из жизни.

Музыкант появился на свет в 1951-м году. С ранних лет он проявлял интерес к пению. В юности Юрий собрал музыкальную группу "Гайдуки". В 1984-м году Садовник был признан заслуженным артистом Молдавии. Певец пользовался огромной популярностью в родной республике, а также среди любителей музыки по всему Советскому Союзу.

Напомним, 7 июня также ушел из жизни народный артист России Валерий Лонской. Режиссер дожил до 80 лет.