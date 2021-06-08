Максакову и отца убийцы Вороненкова столкнули лбами: раскаяния не последовало

Максакову и отца убийцы Вороненкова столкнули лбами: раскаяния не последовало
Мария Максакова. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Мужчина заявил, что его кровавый отпрыск лишь выполнял приказ

Известная оперная певица Мария Максакова продолжает появляться в российских телешоу. Всероссийской славы знаменитость добилась не за счет своего музыкального таланта, а после громкого убийства ее супруга, беглого политика Дениса Вороненкова. На этот раз организаторы шоу решили устроить встречу вдовы с отцом киллера, совершившего роковой выстрел.

В студию популярной телепередачи пригласили Александра Паршова. Именно его сын Павел исполнил роль убийцы мужа Максаковой. Раньше Паршов-старший неоднократно заявлял, что хотел бы лично извиниться перед безутешной вдовой. Однако попав в свет софитов, отец киллера внезапно передумал.

Александр обратился к несчастной Марии и объявил, что ему не за что просить у нее прощения. Мужчина убежден, что подать ниц можно только перед Богом либо перед родной матерью. Максакова в этот список явно не входит.

Паршов также решил воспользоваться случаем и поделился собственным мнением по поводу Вороненкова. Он объявил, что политик должен был служить на благо родной страны, а не использовать высокое положение в своих корыстных целях.

"Сын выполнил приказ, он был исполнителем", – отрезал Александр.

Воспитавший убийцу мужчина также отметил, что покойный политик многим перешел дорогу и за это поплатился.

После таких слов у Максаковой началась истерика. Оперная певица объявила, что заставлять ее общаться с отцом убийцы – это чересчур и расплакалась. Трагедия разыгралась в студии программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Ранее стало известно, что из квартиры Марии пропали 100 тысяч долларов и дорогие картины.

Ольга ФЕДОРОВА

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