Нателла Крапивина задела чувства поп-короля

Филипп Киркоров спустя несколько дней после обидного комментария продюсера певицы Светланы Лободы по поводу его выхода на премии "Муз-ТВ" вместе с рэпером Давой разразился гневной отповедью.



В своем Инстаграм поп-король весьма жестко прошелся не только по продюсеру Лободы – досталось и самой артистке, которая, к слову, никак не комментировала ни творчество, ни личность Киркорова.

Скандал разгорелся из-за слов Крапивиной. Под постом издания Super.ru в Инстаграм, где на одном из снимков запечатлены Киркоров и Дава, последний написал, что они – "лучшая пара". На высказывание рэпера и отреагировала продюсер Лободы. Она весьма нелицеприятно высказалась об артистах, присутствовавших на премии.

"паноптикум в чистом виде. раньше на кавказе таких расчленяли на шашлыки", – написала она (орфография и пунктуация сохранены.

Разгневанный Киркоров выложил несколько видеороликов, где назвал тех, кто придерживается позиции Крапивиной, гомофобами. Раскритиковал Филипп Бедросович и номер Лободы. Он обвинил ее в плагиате выступления Бейонсе.

Ранее Киркоров заступился за оскорбленную Ольгу Бузову, обвинив юриста Екатерину Гордон в попытке пропиариться на скандале.