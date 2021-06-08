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Филипп
Киркоров спустя несколько дней после обидного комментария продюсера певицы
Светланы Лободы по поводу его выхода на премии "Муз-ТВ" вместе с рэпером Давой
разразился гневной отповедью.
В своем Инстаграм поп-король весьма жестко прошелся не только по продюсеру Лободы – досталось и самой артистке, которая, к слову, никак не комментировала ни творчество, ни личность Киркорова.
Скандал разгорелся из-за слов Крапивиной. Под постом издания Super.ru в Инстаграм, где на одном из снимков запечатлены Киркоров и Дава, последний написал, что они – "лучшая пара". На высказывание рэпера и отреагировала продюсер Лободы. Она весьма нелицеприятно высказалась об артистах, присутствовавших на премии.
"паноптикум в чистом виде. раньше на кавказе таких расчленяли на шашлыки", – написала она (орфография и пунктуация сохранены.
Разгневанный Киркоров выложил несколько видеороликов, где назвал тех, кто придерживается позиции Крапивиной, гомофобами. Раскритиковал Филипп Бедросович и номер Лободы. Он обвинил ее в плагиате выступления Бейонсе.
Ранее Киркоров заступился за оскорбленную Ольгу Бузову, обвинив юриста Екатерину Гордон в попытке пропиариться на скандале.
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