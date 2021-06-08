Крапивина больше не работает с Лободой после скандала с Киркоровым

Продюсер заявила о завершении сотрудничества

Нателла Крапивина заявила, что больше не желает иметь никакого отношения к шоу-бизнесу. Это объявление теперь уже бывший продюсер Лободы сделала буквально спустя час после гневной отповеди Филиппа Киркорова. О завершении сотрудничества с певицей Светланой Лободой Крапивина написала в своем Инстаграм.

"с сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу",

– говорится в сообщении.

Скандал разразился из-за комментария Крапивиной относительно ряда артистов, присутствовавших на премии "Муз-ТВ". Ее слова задели Филиппа Киркорова, который довольно жестко ответил продюсеру, записав видеообращение. Подробности – в нашем материале.