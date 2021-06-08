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Один из самых знаменитых российских певцов Филипп Киркоров отправился
отдохнуть на тропический курорт. Любимец миллионов будет набираться новых сил
для очередных творческих свершений в жарком Дубае. Перед такими мероприятиями
звезды (да и обычные россияне) стараются привести свое тело в форму. Судя по
аккаунту Киркорова в соцсети, он тоже подкачался перед отпуском. Однако
реальность оказалась иной.
Филипп Бедросович прибыл в популярное туристическое место недавно. В его "Инстаграм" пока выложено всего несколько фотографий с курорта.
На снимках Киркоров выглядит великолепно: подкачанные руки и стройной торс привели в восторг многочисленных подписчиков короля российской эстрады.
"Тарзан!", "Какой стройный. Прекрасная фигура!", "И этому человеку скоро 55? Просто цифры, фигура огонь", "Неплохая форма", – пишут восхищенные пользователи Сети.
Однако, судя по всему, фанатов Киркорова ждет разочарование. Вездесущие папарацци-любители подловили Филиппа Бедросовича на одном из дубайских пляжей. Пользователь "ТикТок" с ником vanity_vlad разместил на своей странице видеоролик, где похожий на короля российской сцены мужчина предстал перед публикой без прикрас и фотошопа. На этих кадрах фигура далека от идеальной. Округлый живот совсем не похож на формы, которыми Киркоров похвалился в Инстаграм.
К слову, недавно певец резко отреагировал на критику со стороны Нателлы Крапивиной, которая продюсировала певицу Светлану Лободу. Между звездами разгорелся настоящий скандал, который привел к увольнению продюсера.
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