Певица едва сводит концы с концами

Во вторник, 8 июня, на телеканале "Россия-1" показали выпуск шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", героинями которого стали Мария Максакова и ее дочь Людмила. Оперная дива публично заявила, что находится в бедственном положении.

В эфире передачи Максакова призналась, что у нее остались всего тысяча или полторы тысячи долларов (72,8/109,4 тысячи рублей). Эти деньги Мария вынуждена тратить на еду и прочие нужды.

Несмотря на то, что сумма многим может показаться внушительной, артистка пожаловалась – ей сложно прокормить сына на имеющиеся в расположении средства. Речь идет о наследнике Максаковой, 5-летнем Иване, который родился в ее браке с ныне покойным депутатом Денисом Вороненковым.

Певица воспользовалась возможностью и обратилась к дочери Людмиле от предыдущих отношений. Она попыталась донести до девочки, что отец Владимир Тюрин специально настраивает ее против звездной матери, передает URA.RU.

"Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню!" – заявила Мария.

Оперная дива вспомнила, что до того, как дочери исполнилось восемь лет, их отношения были доверительными. На данный момент Людмила не желает поддерживать связь с родительницей.

Наследница Максаковой регулярно требует с нее деньги и подарки. Мария уверена – за всем этим стоит Тюрин, умело манипулирующий девочкой.

Ранее стало известно о том, что артистка встретилась с отцом убийцы Вороненкова.