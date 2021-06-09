Роскомнадзор проведет проверку эфира недавней музыкальной премии

4 июня состоялась очередная премия "Муз-ТВ", на которой собрались многие представители российского шоу-бизнеса. Особый фурор произвело появление на мероприятии нескольких знаменитостей.

Так, например, общественность до сих пор обсуждает полуженский образ Дани Милохина, видеоблогера Игоря Синяка в платье, а также парочку, состоящую из Филиппа Киркорова и Давида Манукяна. Некоторых зрителей возмутило увиденное – мол, это чистой воды пропаганда гомосексуализма. Представители Роскомнадзора не смогли пройти мимо скандала.

Как сообщает "Собеседник", ведомство проверит эфир премии, после чего вынесет свой вердикт. Если пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений будет замечена, то телеканал могут закрыть сроком до трех месяцев.

Роскомнадзор обратил внимание и на тот факт, что на премии действовали возрастные ограничения 6+. Дети, присутствующие на церемонии, невольно становились свидетелями эпатажных выходок звезд, и это якобы могло причинить вред их психике.

Стоит отметить, что, в соответствии с действующим законодательством, материалы, включающие в себя пропаганду гомосексуализма, могут "распространяться только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время (после 23:00 по местному времени)".

Ранее появилась информация о том, что бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина раскритиковала премию "Муз-ТВ". Женщина прошлась и по Филиппу Киркорову. Узнав об этом, король российской эстрады ответил своей обидчице. Позже стало известно, что после скандала Лобода прекратила сотрудничество с Крапивиной.