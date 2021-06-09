Какие звездные союзы распались в 2021 году

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Ида Галич и Алан Басиев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Яна Троянова и Василий Сигарев. Фото: Ali Magomedov/ Russian Look/ www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото:Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Павел и Алана Мамаевы. Фото:www.instagram.com/ alana_mamaeva
Некоторые не стали называть причины разрыва

Многие знаменитости привыкли делиться подробностями своей личной жизни. Поэтому когда они сталкивались с трудностями на любовном фронте, то часто сообщали об этом поклонникам. Расскажем, кто из звезд поставил точку в отношениях в этом году.

Ольга Бузова и Давид Манукян

 Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com 

За красивым романом Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна наблюдала чуть ли не вся страна. Многие искренне радовались за певицу, ведь она наконец-то обрела свое счастье. Однако в январе артистка сообщила о расставании с возлюбленным. Экс-звезда "Дома-2" обвинила избранника в рукоприкладстве и частых изменах.

Ида Галич и Алан Басиев

 Ида Галич и Алан Басиев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Пара блогера Иды Галич и Алана Басиева считалась одной из самых гармоничных в шоу-бизнесе. В феврале прошлого года у супругов родился сын Леон. В январе 2021 года телеведущая призналась – они с мужем приняли решение разойтись. И вот недавно Галич показала соответствующий штамп в паспорте.

Яна Троянова и Василий Сигарев

 Яна Троянова и Василий Сигарев. Фото: Ali Magomedov/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова развелась с мужем Василием Сигаревым зимой этого года. Инициатором разрыва стала сама актриса.

Анастасия Волочкова

 Анастасия Волочкова. Фото:Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Долгое время Анастасия Волочкова скрывала от общественности своего возлюбленного. Поклонникам балерины удалось только выяснить, что мужчину зовут Олег. Позже на платформе Premier появился документальный фильм, посвященный истории танцовщицы. Там-то Волочкова впервые показала избранника. А в мае 2021 года стало известно, что пара распалась после 10 месяцев отношений.

Павел и Алана Мамаевы

 Павел и Алана Мамаевы. Фото:www.instagram.com/ alana_mamaeva 

Весной этого года появилась информация о разводе футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы. Выяснилось, что модель не выдержала разгульного образа жизни мужа и захотела поставить точку в отношениях. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие пары российского шоу-бизнеса состояли в браке меньше года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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