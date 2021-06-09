Некоторые не стали называть причины разрыва

Многие знаменитости привыкли делиться подробностями своей личной жизни. Поэтому когда они сталкивались с трудностями на любовном фронте, то часто сообщали об этом поклонникам. Расскажем, кто из звезд поставил точку в отношениях в этом году.

Ольга Бузова и Давид Манукян





За красивым романом Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна наблюдала чуть ли не вся страна. Многие искренне радовались за певицу, ведь она наконец-то обрела свое счастье. Однако в январе артистка сообщила о расставании с возлюбленным. Экс-звезда "Дома-2" обвинила избранника в рукоприкладстве и частых изменах.

Ида Галич и Алан Басиев

Пара блогера Иды Галич и Алана Басиева считалась одной из самых гармоничных в шоу-бизнесе. В феврале прошлого года у супругов родился сын Леон. В январе 2021 года телеведущая призналась – они с мужем приняли решение разойтись. И вот недавно Галич показала соответствующий штамп в паспорте.



Яна Троянова и Василий Сигарев

Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова развелась с мужем Василием Сигаревым зимой этого года. Инициатором разрыва стала сама актриса.



Анастасия Волочкова





Долгое время Анастасия Волочкова скрывала от общественности своего возлюбленного. Поклонникам балерины удалось только выяснить, что мужчину зовут Олег. Позже на платформе Premier появился документальный фильм, посвященный истории танцовщицы. Там-то Волочкова впервые показала избранника. А в мае 2021 года стало известно, что пара распалась после 10 месяцев отношений.

Павел и Алана Мамаевы







Весной этого года появилась информация о разводе футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы. Выяснилось, что модель не выдержала разгульного образа жизни мужа и захотела поставить точку в отношениях.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие пары российского шоу-бизнеса состояли в браке меньше года.

