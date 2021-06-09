СМИ раскрыли многочисленные измены Слепакова жене

СМИ раскрыли многочисленные измены Слепакова жене
Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
У артиста был на стороне роман, утверждает источник

Популярный российский юморист Семен Слепаков был женат лишь один раз. Знакомство артиста со своей будущей супругой Кариной Аванесян состоялось в 2012 году, на одном из светских мероприятий. Избранницей Семена оказалась дочка бизнесмена, владельца "Ак Барс" Игоря Аванесяна.

Не так давно Семен подтвердил, что развелся с супругой – расторжение брака оформили прошлой осенью. О подробностях до сих пор нет информации – бард лишь в свойственной ему стихотворной форме сообщил поклонникам в микроблоге, что не собирается утомлять деталями общественность. 

Однако в окружении Семена рассказали, что причиной развода стала "легкая интрижка" юмориста с актрисой Светланой Ходченковой.

Так, один из анонимных источников сообщил, что некие частные детективы получили заказ с "проработкой Слепакова" – уже тогда барда подозревали в супружеской измене.

Основания на то имелись: СМИ разрывались новостями о романе артиста с Ходченковой. Такая репутация, судя по всему, не слишком радовала тестя. Удалось собрать все необходимые доказательства, а сам бизнесмен, пишет "Комсомольская правда", даже убеждал Карину, которая до последнего не хотела верить в измену.

Однако в итоге женщина подала документы на развод.

"Расстались они не врагами. Имущество осталось у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Все нормально", – приводит "КП" заявление источника.

В годы брака у юмориста, по заявлениям СМИ, был параллельный роман и со своей давней возлюбленной – костюмершей Натальей. Отношения у Семена с ней начались еще женитьбы.

Ранее Слепаков высмеял в своем микроблоге журналистку Ксению Собчак за интервью со скопинским маньяком, который не так давно вышел на свободу после тюремного заключения. В стихотворной форме юморист сообщил, что Собчак готова на все ради того, чтобы добиться общественного резонанса.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Тревожная цифра": экономист предрек россиянам бешеный рост цен

За последние несколько месяцев оптовая стоимость товара подскочила на 20%, напомнил специалист

Гаага представила свидетелей пуска ракеты перед падением "Боинга" MH17

Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей