У артиста был на стороне роман, утверждает источник

Популярный российский юморист Семен Слепаков был женат лишь один раз. Знакомство артиста со своей будущей супругой Кариной Аванесян состоялось в 2012 году, на одном из светских мероприятий. Избранницей Семена оказалась дочка бизнесмена, владельца "Ак Барс" Игоря Аванесяна.

Не так давно Семен подтвердил, что развелся с супругой – расторжение брака оформили прошлой осенью. О подробностях до сих пор нет информации – бард лишь в свойственной ему стихотворной форме сообщил поклонникам в микроблоге, что не собирается утомлять деталями общественность.

Однако в окружении Семена рассказали, что причиной развода стала "легкая интрижка" юмориста с актрисой Светланой Ходченковой.

Так, один из анонимных источников сообщил, что некие частные детективы получили заказ с "проработкой Слепакова" – уже тогда барда подозревали в супружеской измене.

Основания на то имелись: СМИ разрывались новостями о романе артиста с Ходченковой. Такая репутация, судя по всему, не слишком радовала тестя. Удалось собрать все необходимые доказательства, а сам бизнесмен, пишет "Комсомольская правда", даже убеждал Карину, которая до последнего не хотела верить в измену.

Однако в итоге женщина подала документы на развод.

"Расстались они не врагами. Имущество осталось у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Все нормально", – приводит "КП" заявление источника.

В годы брака у юмориста, по заявлениям СМИ, был параллельный роман и со своей давней возлюбленной – костюмершей Натальей. Отношения у Семена с ней начались еще женитьбы.

Ранее Слепаков высмеял в своем микроблоге журналистку Ксению Собчак за интервью со скопинским маньяком, который не так давно вышел на свободу после тюремного заключения. В стихотворной форме юморист сообщил, что Собчак готова на все ради того, чтобы добиться общественного резонанса.