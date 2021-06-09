Остался без ничего: как сложилась жизнь сына полковника Чеснея из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Остался без ничего: как сложилась жизнь сына полковника Чеснея из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тётя!"
Актер, игравший в кино аристократов и воров в законе, прозябает в нищете, но не жалуется

Ровно через месяц Олегу Шкловскому исполнится 74 года. Журналисты навестили исполнителя роли Джеки Чеснея в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!" дома и побеседовали с ним.

Актер, который воплотил на экране образы аристократов и криминальных авторитетов, буквально прозябает в нищете. Он живет в таких условиях, на которые вряд ли согласились его экранные герои.

Маленькая однокомнатная квартира знаменитости находится на окраине Москвы. Сам артист далеко не богат, остался почти ни с чем.

При этом Олег Менделевич ни на что не пеняет и никого не винит. Его все устравивает, мало того, Шкловский даже готов жениться – в пятый раз.

Жизнь его течет размеренно и спокойно. Актер, по его же словам, в театре давно не играет, почти не снимается в кино и больше "не женится на молоденьких".

Не жалеет он и об уходе из "Современника", в котором работал 20 лет. Ушел оттуда "по собственному желанию" из-за того, что там "много глупости и несправедливости", и остальным коллегам из труппы предсказал то же.

Вспомнил Шкловский и свое детство. Упомянув, что "вырос в бандитской Марьиной Роще", и о том, что его многому научила улица, он отметил, что роли воров в законе давались ему легко, ведь "наблюдал этих типов с детства". И добавил, что маменькиным сынком никогда не считался, напротив, "с юных лет был слишком свободным и самостоятельным".

Также Олег Менделеевич назвал причину случившегося с Михаилом Ефремовым. И рассказал о своем партнере по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!".

Помимо этой комедии, в кино Шкловский сыграл более полусотни ролей. Зрители помнят его героев в картинах "Зимний вечер в Гаграх", "Собака Баскервилей", "Бармен из "Золотого якоря" и других. Последний раз на экране он появился в фильме "Джокер: Технология войны", снятом в 2019 году.

Нынче актер не снимается. Дети выросли, получили образование. Младший сын "ВГИК окончил", старший тоже в профессии. Шкловскому "на жизнь хватает", как сообщил он сам в интервью "Экспресс газете".

Полина ДОРОЖКИНА

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