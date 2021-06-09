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Некоторое время назад на инстаграм-странице актера Артема Ткаченко появился совместный снимок с Филиппом Янковским. Вид борющегося с онкологией режиссера расстроил его фанатов.
Как известно, рак Янковскому диагностировали в 2014 году. С тех пор продюсер перенес семь курсов химиотерапии. Чтобы победить недуг, Филипп даже обращался к специалистам из Израиля.
Сын звезды кинокартины "Обыкновенное чудо" не ведет соцсетей. О том, что происходит в жизни режиссера, поклонники могут узнать только через его родных и коллег, которые публикуют редкие совместные фотографии. Поэтому когда Ткаченко показал кадр с Янковским, общественность моментально оживилась.
На снимке Филипп позирует в темной спортивной кофте и кепке. Можно заметить, что режиссер сильно похудел – у него буквально ввалились щеки. Это неудивительно, ведь курс агрессивного лечения от рака не мог не истощить организм.
"Прием, планета Земля! Встречаем друзей, коллег и партнеров! Ура, Филипп Олегович!!!" – написал Артем.
Увидев, как внешне изменился Янковский, некоторые пользователи Сети сильно расстроились, передает "Пятый канал".
"Постарел очень", "Выглядит больным и уставшим...", "Не очень удачное фото", – прокомментировали подписчики.
Другие же были рады видеть продюсера с улыбкой на лице. Они выразили надежду на то, что Филипп победит тяжелую болезнь.
Напомним, Янковский выступил режиссером таких картин, как "В движении", "Статский советник", "Меченосец" и "Каменная бошка".
Ранее племянник Олега Янковского высказался о его романе с Еленой Прокловой.
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