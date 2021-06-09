Наследникам престола припомнили недавний скандал

Несколько дней назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка, которую назвали Лилибет Диана. Имя малышке дали в честь королевы Елизаветы II и покойной принцессы Дианы.

Отец будущей королевы Великобритании, король Георг VI, ласково называл ее Лилибет. Также подобным образом к Елизавете II обращался покойный супруг – принц Филипп. Королевский эксперт Анджела Левин считает, что монарх осталась недовольна выбором имени для правнучки, передает Daily Express.

По словам Левин, в последнее время Гарри и Меган грубо относились к монаршей особе. Они давали скандальные интервью, в которых заявляли – жизнь в королевской семье была для них адом.

"Поэтому выбор такого имени – не самая хорошая идея Гарри и Меган", – добавила эксперт.

Анджела акцентировала внимание на том, что имя Лилибет было особенным для королевы. Поэтому когда герцоги Сассекские дали его своей новорожденной дочери, это стало своего рода оскорблением для Ее Величества.

Напомним, Маркл родила наследницу 4 июня в одной из больниц Калифорнии. У Меган и принца Гарри также есть еще один общий ребенок – 2-летний сын Арчи.

Ранее стало известно о том, что Елизавета II обрадовалась новости о пополнении в семействе внука. Она стала прабабушкой в 11 раз.