Шоу-бизнес разделился на два лагеря

Второй день общественность обсуждает скандал, который произошел между Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной. В комментариях бывший продюсер Светланы Лободы резко отреагировала на фотографию короля российской эстрады с рэпером Давидом Манукяном. Артиста обидели слова женщины, и он дал ей отпор в личном микроблоге. Другие звезды, наблюдающие за происходящим, разделились на два лагеря.

Под публикацией Киркорова в "Инстаграм" знаменитости выразили свое мнение по поводу конфликта. Так, на сторону Филиппа Бедросовича встали оперный певец Юсиф Эйвазов, солистка Little Big Софья Таюрская, продюсер Яна Рудковская, певицы Наталья Гордиенко и Анна Седокова, а также телеведущие Андрей Разыграев и Вячеслав Макаров.

О ситуации высказался также друг певца Манукян.

"Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять других людей, чтобы их "порезали на шашлыки", – написал уязвленный рэпер.

Стоит отметить, что после скандала Крапивина объявила о завершении сотрудничества с Лободой. В комментариях продюсера поддержали блогер Ксения Собчак, телеведущая Эвелина Бледанс и другие.

"Нателлушка, я тебя люблю, просто люблю и уважаю!" – заявила певица Наташа Королева.

Ранее Киркоров в ответ на слова Крапивиной раскритиковал номер Лободы, подготовленный специально для премии "Муз-ТВ". Исполнитель хита "Единственная моя" обратил внимание на то, что певица выступала в костюме, похожем на наряд известной американской певицы Бейонсе.