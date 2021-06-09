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Печальную новость журналистам сообщил сын актрисы, Йозеф
Абрам.
Как пишет CNN Prima News, еще в 2014 году врачи поставили Шафранковой страшный диагноз – рак легких. Пока неизвестно, стала ли онкология причиной смерти известной артистки. Актрисе было 68 лет.
Главную роль в фильме-сказке "Три орешка для Золушки" Либуше сыграла в 19 лет. Фильм вышел на экраны в 1973 году. Картина сразу полюбилась зрителям, а к Шафранковой после премьеры пришла настоящая слава.
Отметим, что снявший прославившую Шафранкову картину режиссер Вацлав Ворличек ушел из жизни в 2019-м, в возрасте 88 лет.
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