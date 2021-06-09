Окружение может легко расправиться с певицей

Вдова беглого, а ныне покойного политика Дениса Вороненкова продолжает привлекать к себе общественное внимание. Мария Максакова активно ходит по российским телешоу, которые зачастую превращаются в громкие скандалы. При этом критик Сергей Соседов и вовсе убежден, что оперная певица связалась с бандитами и вскоре дорого заплатит за свои деяния.



Очередной скандал разгорелся на популярном шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". На передачу в качестве гостя пришел звездный критик. Соседов решил не задерживаться в выражениях и обозвал Максакову "расчетливой стервой". За артистку тут же вступился ее фиктивный муж Далхат Халаев, с которым дива связалась, чтобы продать свою квартиру.

Горячий мужчина стал открыто угрожать Соседову расправой и обещал лично разобраться с острым на язык звездным критиком. В беседе с изданием "Собеседник" Сергей рассказал, что даже администраторы телешоу советовали ему быть аккуратнее.

По мнению Соседова, такое бандитское окружение – не самая подходящая среда для некогда популярной оперной певицы. Критик убежден, что артистку саму не раз могли убить.

"Я вообще считаю, что Максакова плохо кончит", – отрезал Соседов.

При этом критик подчеркнул, что до сих пор не понимает, почему бывшая прима Мариинского театра окружила себя такими странными и агрессивными людьми.

К слову, недавно Мария призналась, что еле сводит концы с концами. Артистка находится в бедственном положении.