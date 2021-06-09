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Вдова беглого, а ныне покойного политика Дениса Вороненкова продолжает
привлекать к себе общественное внимание. Мария Максакова активно ходит по
российским телешоу, которые зачастую превращаются в громкие скандалы. При этом
критик Сергей Соседов и вовсе убежден, что оперная певица связалась с бандитами
и вскоре дорого заплатит за свои деяния.
Очередной скандал разгорелся на популярном шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". На передачу в качестве гостя пришел звездный критик. Соседов решил не задерживаться в выражениях и обозвал Максакову "расчетливой стервой". За артистку тут же вступился ее фиктивный муж Далхат Халаев, с которым дива связалась, чтобы продать свою квартиру.
Горячий мужчина стал открыто угрожать Соседову расправой и обещал лично разобраться с острым на язык звездным критиком. В беседе с изданием "Собеседник" Сергей рассказал, что даже администраторы телешоу советовали ему быть аккуратнее.
По мнению Соседова, такое бандитское окружение – не самая подходящая среда для некогда популярной оперной певицы. Критик убежден, что артистку саму не раз могли убить.
"Я вообще считаю, что Максакова плохо кончит", – отрезал Соседов.
При этом критик подчеркнул, что до сих пор не понимает, почему бывшая прима Мариинского театра окружила себя такими странными и агрессивными людьми.
К слову, недавно Мария призналась, что еле сводит концы с концами. Артистка находится в бедственном положении.
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