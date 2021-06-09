Знаменитый юморист рассказал о дедовщине на КВН

Знаменитый юморист рассказал о дедовщине на КВН
Кадр youtube.com
Шоу отстает от современных тенденций

Известный комедиант Слава Комиссаренко обрушился с критикой на культовую телепрограмму "Клуб веселых и находчивых". По мнению стендапера, там работают по устаревшей стратегии, а еще давят молодежь мнимыми авторитетами.

Впрочем, Комиссаренко сразу оговорился, что считает КВН легендарным проектом, на котором выросло немало достойных юмористов. Однако высокий статус и богатая история не отменяет того факта, что на проекте есть ряд серьезных минусов, которые негативно сказываются на всей передаче в целом.

В первую очередь, юморист указал на своеобразную дедовщину, которая процветает в "Клубе". Комиссаренко утверждает, что новенькие игроки КВН вынуждены всячески демонстрировать свое почтение более опытным и матерый участникам.

"В КВН постоянно все строится на авторитетах", – негодует юморист в подкасте "Время от времени" на своем ютуб-канале.

На этом фоне такие, как Комиссаренко, привыкли добиваться успеха "потихоньку, не высовываясь". Однако в современном мире действуют совсем другие правила.

Сейчас молодежь мастерит юмористические зарисовки прямо на коленке и тут же выбрасывает их в интернет-пространство. При этом молодые юмористы считают себя ничуть не хуже именитых комиков, отмечает Комиссаренко.

Кстати, недавно этот комик высмеял белорусского лидера Александра Лукашенко прямо на Первом канале.

Ольга ФЕДОРОВА

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