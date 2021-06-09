Нателла Крапивина выступила с обличительной речью

Общественность с большим интересом наблюдает за громкими разборками между королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым, знаменитой певицей Светланой Лободой и ее бывшим продюсером Нателлой Крапивиной. Последняя решила высказаться и объяснила публике, в чем на самом деле заключается претензия Киркорова к ее экс-партнерше по шоу-бизнесу.



Скандал начался с того, что Крапивина позволила себе нелестно отозваться о Киркорове, который явился на премию "МузТВ" вместе с Давидом Манукяном. Выбранный ими для ковровой дорожки образ явно походил на антураж свадебного торжества между однополыми парами. Позже продюсер отметила, что таких людей раньше "пускали на шашлыки".

Киркоров тоже не стал молчать, но в ответ почему-то обрушился и на Лободу, обвинив ее в плагиате и прочих грехах.

Как оказалось, такое поведение короля российской эстрады было вполне закономерным. По крайней мере Крапивина утверждает, что Киркоров давно затаил обиду на Лободу и таким образом пытался отомстить ей. А все потому, что знаменитая певица ни в какую не соглашается спеть дуэтом с Филиппом.

На своей странице в "Инстаграм" Нателла опубликовала длинный видеоролик, где высказала свое мнение по поводу разразившегося скандала. Там она поведала о неудачных попытках Киркорова договориться о коллаборации с Лободой.

Прошлась знаменитость и по Даве. Крапивина отметила, что основная ее претензия заключается в том, что Киркоров считает нормальным вылавливать со дна шоу-бизнеса бесталанных артистов и пропихивать их вперед. Также Нателлу поражает, что в погоне за славой некоторые готовы быть "то рэпером, то женихом Бузовой, то женой Киркорова".

Также Крапивина осудила именитого певца за то, что он намеренно спекулирует на острых темах, тем самым подогревая интерес к своей персоне.