Бузова потребовала от Соловьева извинений - журналист отказал в резкой форме

Бузова потребовала от Соловьева извинений - журналист отказал в резкой форме
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущему не понравилось требование певицы

Владимир Соловьев рассказал о том, что он планировал пригласить Ольгу Бузову на свое Ютуб-шоу "Соловьев LIVE". Однако когда команда телеведущего связалась с представителями артистки, то в ответ на предложение услышала неожиданное требование.

Ультиматум, выдвинутый Бузовой, заключался в том, что журналист должен был сначала извиниться перед ней за все резкие высказывания в ее адрес. Лишь в таком случае исполнительница хита "Мало половин" примет приглашение и появится в гостях у телеведущего.

Соловьев заявил – он не собирается брать свои слова назад.

"Значит так, гражданочка, то, что я говорю, я не собираюсь отзывать назад, потому что я говорю правду", – отметил Владимир Рудольфович.

Журналист добавил, что в современном шоу-бизнесе "чего только нет", поэтому у Ольги не получится негативно повлиять на эту сферу деятельности.

Также Соловьев еще раз высказался об участии Бузовой в постановке МХАТа имени Горького. Владимир Рудольфович заявил – выступление знаменитости в спектакле "Чудесный грузин" может обернуться успехом. Журналист обратил внимание на то, что певица вкладывает много сил в достижение поставленной цели.

В эфире своего шоу телеведущий показал фрагмент с репетиции Ольги. Примечательно, что этот же ролик он ранее выкладывал в личном Телеграм-канале. Тогда многие раскритиковали пение артистки, назвав его отвратительным.

Ранее появилась информация о том, что Марию Шукшину возмутила новость о сотрудничестве Бузовой со МХАТом. Актриса заговорила о деградации культуры и прочих областей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость 777
Пожаловаться Ответить
Правильно Рудольфович так и нужно.
1
новости партнеров
По теме

Путин указал на последствия для России от членства Украины в НАТО

Глава РФ сообщил о сокращении подлетного времени ракет альянса к Москве до 10 минут

Гаага представила свидетелей пуска ракеты перед падением "Боинга" MH17

Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей