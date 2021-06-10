Телеведущему не понравилось требование певицы

Владимир Соловьев рассказал о том, что он планировал пригласить Ольгу Бузову на свое Ютуб-шоу "Соловьев LIVE". Однако когда команда телеведущего связалась с представителями артистки, то в ответ на предложение услышала неожиданное требование.

Ультиматум, выдвинутый Бузовой, заключался в том, что журналист должен был сначала извиниться перед ней за все резкие высказывания в ее адрес. Лишь в таком случае исполнительница хита "Мало половин" примет приглашение и появится в гостях у телеведущего.

Соловьев заявил – он не собирается брать свои слова назад.

"Значит так, гражданочка, то, что я говорю, я не собираюсь отзывать назад, потому что я говорю правду", – отметил Владимир Рудольфович.

Журналист добавил, что в современном шоу-бизнесе "чего только нет", поэтому у Ольги не получится негативно повлиять на эту сферу деятельности.

Также Соловьев еще раз высказался об участии Бузовой в постановке МХАТа имени Горького. Владимир Рудольфович заявил – выступление знаменитости в спектакле "Чудесный грузин" может обернуться успехом. Журналист обратил внимание на то, что певица вкладывает много сил в достижение поставленной цели.

В эфире своего шоу телеведущий показал фрагмент с репетиции Ольги. Примечательно, что этот же ролик он ранее выкладывал в личном Телеграм-канале. Тогда многие раскритиковали пение артистки, назвав его отвратительным.

Ранее появилась информация о том, что Марию Шукшину возмутила новость о сотрудничестве Бузовой со МХАТом. Актриса заговорила о деградации культуры и прочих областей.