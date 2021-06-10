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Крайний выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен Ирине Акуловой. Актриса, сыгравшая в легендарном фильме "Экипаж", откровенно рассказала о том, как она победила алкогольную зависимость.
До 70 лет Акулова часто употребляла спиртное. Когда артистке стукнул восьмой десяток, она решила отказаться от пагубной привычки.
По словам Ирины Григорьевны, зависимость появилась у нее не сразу. Именно актерская профессия заставляла кинозвезду все чаще налегать на стакан.
Когда Акулова сталкивалась с трудностями на работе, свои переживания она пыталась запить алкоголем. А непростых моментов было действительно много – сильный стресс, напряженный график, разные стадии популярности.
"После спектакля бежишь в ресторан, чтобы напиться, вернуться домой и уснуть", – отметила артистка.
Она призналась, что часто составляла компанию своим бывшим мужьям, когда те устраивали застолья. Кстати, Ирина Григорьевна состояла в браке трижды. Ее первым избранником стал Вячеслав Жолобов. После развода Акулова сошлась с Петром Смидовичем. Третьим по счету супругом кинозвезды стал Николай Пузырев. Но и эти отношения закончились разводом.
Когда актрисе исполнилось 70 лет, она поняла – пришла пора побороть зависимость. Ирина Григорьевна начала контролировать и ограничивать себя.
Поняв, как регулярное употребление спиртного отразилось на ее внешности, артистка решила прибегнуть к помощи пластических хирургов.
Ранее стало известно о том, в каких ужасных условиях жила Акулова. После выхода передачи Малахова в эфир в доме актрисы сделали ремонт.
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