Артистка решила начать все с чистого листа

Крайний выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен Ирине Акуловой. Актриса, сыгравшая в легендарном фильме "Экипаж", откровенно рассказала о том, как она победила алкогольную зависимость.

До 70 лет Акулова часто употребляла спиртное. Когда артистке стукнул восьмой десяток, она решила отказаться от пагубной привычки.

По словам Ирины Григорьевны, зависимость появилась у нее не сразу. Именно актерская профессия заставляла кинозвезду все чаще налегать на стакан.

Когда Акулова сталкивалась с трудностями на работе, свои переживания она пыталась запить алкоголем. А непростых моментов было действительно много – сильный стресс, напряженный график, разные стадии популярности.

"После спектакля бежишь в ресторан, чтобы напиться, вернуться домой и уснуть", – отметила артистка.

Она призналась, что часто составляла компанию своим бывшим мужьям, когда те устраивали застолья. Кстати, Ирина Григорьевна состояла в браке трижды. Ее первым избранником стал Вячеслав Жолобов. После развода Акулова сошлась с Петром Смидовичем. Третьим по счету супругом кинозвезды стал Николай Пузырев. Но и эти отношения закончились разводом.

Когда актрисе исполнилось 70 лет, она поняла – пришла пора побороть зависимость. Ирина Григорьевна начала контролировать и ограничивать себя.

Поняв, как регулярное употребление спиртного отразилось на ее внешности, артистка решила прибегнуть к помощи пластических хирургов.

Ранее стало известно о том, в каких ужасных условиях жила Акулова. После выхода передачи Малахова в эфир в доме актрисы сделали ремонт.