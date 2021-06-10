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В эфире Ютуб-шоу Андрея Пределина бывший участник КВН Константин Обухов назвал причину, почему юмористическая передача до сих пор существует.
Экс-звезда "Клуба веселых и находчивых" считает, что проект держится на плаву только благодаря Сочинскому фестивалю, который проходит каждый год. По словам Обухова, данное мероприятие является своеобразным "местом силы", куда приезжают многие знаменитости.
Юморист отметил – как только фестиваль закроют, через несколько лет будет поставлена точка и в истории КВН. Пределин поинтересовался у гостя, что авторам проекта следует изменить. Отвечая на вопрос, бывший игрок команды "Станция Спортивная" заявил – все нововведения могут лишь ухудшить ситуацию.
Константин добавил – проект будет развиваться только в том случае, если в нем появятся новые лица.
"Этот поезд под названием КВН невозможно с рельс столкнуть. Он едет очень долго и очень уверенно по своей колее", – высказался Обухов.
Положение КВН юморист сравнил с законами физики и химии – мол, в них, так же как и в телевизионные игры, нельзя влезать. По мнению Константина, "Клуб веселых и находчивых" похож на старое, но при этом прочное здание. Якобы, несмотря на какие-то недостатки, он все равно продолжает возвышаться над сферой шоу-бизнеса и юмора.
Ранее комедиант Слава Комиссаренко раскритиковал КВН за существующую в нем дедовщину. Звезда "Стендапа" заявил, что шоу не идет в ногу со временем.
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