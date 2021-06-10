КВН могут закрыть: экс-участник назвал главное условие

КВН могут закрыть: экс-участник назвал главное условие
Кадр youtube.com
Юморист сравнил проект с поездом, который невозможно сдвинуть с рельсов

В эфире Ютуб-шоу Андрея Пределина бывший участник КВН Константин Обухов назвал причину, почему юмористическая передача до сих пор существует.

Экс-звезда "Клуба веселых и находчивых" считает, что проект держится на плаву только благодаря Сочинскому фестивалю, который проходит каждый год. По словам Обухова, данное мероприятие является своеобразным "местом силы", куда приезжают многие знаменитости.

Юморист отметил – как только фестиваль закроют, через несколько лет будет поставлена точка и в истории КВН. Пределин поинтересовался у гостя, что авторам проекта следует изменить. Отвечая на вопрос, бывший игрок команды "Станция Спортивная" заявил – все нововведения могут лишь ухудшить ситуацию.

Константин добавил – проект будет развиваться только в том случае, если в нем появятся новые лица.

"Этот поезд под названием КВН невозможно с рельс столкнуть. Он едет очень долго и очень уверенно по своей колее", – высказался Обухов.

Положение КВН юморист сравнил с законами физики и химии – мол, в них, так же как и в телевизионные игры, нельзя влезать. По мнению Константина, "Клуб веселых и находчивых" похож на старое, но при этом прочное здание. Якобы, несмотря на какие-то недостатки, он все равно продолжает возвышаться над сферой шоу-бизнеса и юмора.

Ранее комедиант Слава Комиссаренко раскритиковал КВН за существующую в нем дедовщину. Звезда "Стендапа" заявил, что шоу не идет в ногу со временем. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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