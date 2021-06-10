Актер долгое время ждал предложений от режиссеров

В 1996 году на экраны вышел чешский фильм "Коля", одну из главных ролей в котором получил российский актер Андрей Халимон. Мальчик с выразительными карими глазами сыграл сына Ирины Безруковой. Также он появлялся в картинах "Семейные тайны", "Евлампия Романова", "Наследницы", "Неотложка" и других. Однако внезапно артист пропал с радаров.

В последний раз Халимон появлялся на экранах в 2006 году. С тех самых пор он не снимается в кино. Так куда же пропал артист?

На данный момент актеру 31 год. В интервью "Пятому каналу" Андрей рассказал, что его исчезновение связано с угасанием популярности. Режиссеры как будто забыли про существование некогда перспективного Халимона.

"Я сидел, ждал звонка, но надоело ждать. Надо было заниматься другими вещами, себя кормить", – объяснил артист.

Сейчас Андрей работает в сфере бизнеса и продает швейцарские часы. До начала пандемии COVID-19 он часто путешествовал в компании друзей.

На вопрос "Вернулись бы вы в кино?" Халимон ответил утвердительно. Он отметил, что всегда был готов принять предложения, касающиеся съемок в новых проектах.

В 1997 году фильм Коля получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Также картина удостоилась "Золотого глобуса". В Праге Андрей получил самую престижную награду чешского кино – "Чешского льва".