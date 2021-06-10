Солистка заявила, что в пандемию коллектив столкнулся с неприятностями

Ирина Тонева посетовала на то, что популярная в прошлом группа "Фабрика" практически перестала выступать. Концерты коллектива по непонятным для солисток причинам отменяют по всей стране. Из-за этого артистки оказались в бедственном положении.

Тонева заявила, что в летний период она вряд ли сможет отправиться в отпуск. У певицы попросту нет денег на покупку билетов.

Ирина рассказала – когда началась пандемия COVID-19 и живые выступления были запрещены, группе пришлось подстраиваться под непростые обстоятельства. В итоге коллектив начал давать концерты в онлайн-режиме. Однако такой опыт не понравился артисткам.

"Мы от них [онлайн-концертов] не получали такого удовольствия, как от живых выступлений. Да и дохода особо не получали", - призналась Тонева.

Певица добавила, что новогодние праздники она провела на студии вместе с коллегами. "Фабрика" устраивала праздничные корпоративы через Интернет.

Знаменитость была рада тому факту, что подобных выступлений было не так много. Ведь, по ее словам, мероприятия в таком формате вызывали крайне смешанные ощущения, передает "Комсомольская Правда".

Еще одна солистка группы, Мария Гончарук, акцентировала внимание на том, что все предстоявшие выступления "Фабрики" отменяли, в то время как другие знаменитости спокойно ездили на гастроли. Певица считает это несправедливым.

Ранее стало известно о том, что еще одна артистка, Мария Максакова, пожаловалась на бедность.