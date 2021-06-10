Сообщается, что артист все-таки нарушил законодательство

В начале июня появились слухи о том, что Пенсионный фонд России подал в суд на Максима Галкина. Якобы юморист задолжал учреждению четыре тысячи рублей. Спустя некоторое время супруг Аллы Пугачевой прокомментировал ситуацию, заявив, что СМИ распространили ложную информацию. Однако удалось выяснить, что артисту все-таки пришлось оплатить взыскание.

Как сообщает РИА "Новости", Арбитражный суд Москвы обязал Галкина выплатить четыре тысячи рублей в пользу ПФР. Причина кроется в следующем – знаменитость нарушила законодательство об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Напомним, Максим является индивидуальным предпринимателем. Представители ведомства объяснили – граждане, имеющие статус ИП, считаются страхователями по обязательному пенсионному страхованию. В соответствии с действующим законодательством, они обязаны посылать все необходимые сведения в ПФР и налоговые органы.

В том случае, если страхователь не предоставил в нужный срок данные сведения или же информация была неполной/недостоверной, он обязан выплатить штраф в размере 500 рублей. При игнорировании индивидуальным предпринимателем финансовых санкций государственное учреждение имеет право обратиться в суд.

Ранее на своей инстаграм-странице Галкин опубликовал видеобращение, в котором высказался о суде с ведомством. Пародист заявил – он специально звонил в Пенсионный фонд и узнавал, есть ли у него какие-либо задолженности. Представители госучреждения ответили, что нет. Тогда артист проверил личный кабинет и убедился – все в порядке.

Стоит отметить, что четыре тысячи рублей – смешные деньги для Максима. Ведь за одни только корпоративы он получает в среднем около 11 миллионов рублей.