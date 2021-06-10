Монумент отражает главную любовь композитора

На Троекуровском кладбище открыли памятник Владимиру Шаинскому. Спустя несколько лет на месте захоронения композитора появился приличный монумент. Известно, что спонсором в этом деле выступила Алла Пугачева.

Шаинский скончался 25 декабря 2017 года. Народный артист РСФСР ушел из жизни в возрасте 92 лет в одной из больниц США. Изначально Владимира Яковлевича собирались похоронить в Америке. Однако позже представители Министерства культуры России договорились с вдовой композитора о возвращении тела на Родину.

Три с лишним года на могиле деятеля искусства висела обыкновенная табличка. Родные музыканта заверяли – у них нет денег на установку памятника. Финансовую помощь вызвалась оказать Примадонна.

Сообщается, что исполнительница хита "Миллион алых роз" выделила семье композитора около двух миллионов рублей. На эти деньги родственники Шаинского и заказали монумент.

Идея для изваяния пришла на ум практически сразу. Поскольку всю свою жизнь Владимир Яковлевич был связан с музыкой, на месте его захоронения решили установить каменное фортепиано, передает "Пятый канал".

На белоснежной крышке музыкального инструмента высечена нота. Ниже красуется надпись большими буквами "Шаинский Владимир Яковлевич", под ней – годы жизни композитора.

Ранее супруга народного артиста Светлана Владимировна рассказала о его последних днях. По словам вдовы, музыкант сильно страдал. За день до смерти женщина принесла его любимый пирог. Вскоре после встречи с женой Шаинского увезли в реанимацию.