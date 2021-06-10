Пугачева решила проблему: как сейчас выглядит могила Шаинского

Пугачева решила проблему: как сейчас выглядит могила Шаинского
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Монумент отражает главную любовь композитора

На Троекуровском кладбище открыли памятник Владимиру Шаинскому. Спустя несколько лет на месте захоронения композитора появился приличный монумент. Известно, что спонсором в этом деле выступила Алла Пугачева.

Шаинский скончался 25 декабря 2017 года. Народный артист РСФСР ушел из жизни в возрасте 92 лет в одной из больниц США. Изначально Владимира Яковлевича собирались похоронить в Америке. Однако позже представители Министерства культуры России договорились с вдовой композитора о возвращении тела на Родину.

Три с лишним года на могиле деятеля искусства висела обыкновенная табличка. Родные музыканта заверяли – у них нет денег на установку памятника. Финансовую помощь вызвалась оказать Примадонна.

Сообщается, что исполнительница хита "Миллион алых роз" выделила семье композитора около двух миллионов рублей. На эти деньги родственники Шаинского и заказали монумент.

Идея для изваяния пришла на ум практически сразу. Поскольку всю свою жизнь Владимир Яковлевич был связан с музыкой, на месте его захоронения решили установить каменное фортепиано, передает "Пятый канал"

На белоснежной крышке музыкального инструмента высечена нота. Ниже красуется надпись большими буквами "Шаинский Владимир Яковлевич", под ней – годы жизни композитора.

Ранее супруга народного артиста Светлана Владимировна рассказала о его последних днях. По словам вдовы, музыкант сильно страдал. За день до смерти женщина принесла его любимый пирог. Вскоре после встречи с женой Шаинского увезли в реанимацию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Антология разорения: пенсии россиян сокращаются третий месяц подряд

Россию предупредили о провокации Украины перед запуском "Северного потока-2"

Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей