Звездную бабушку поставили в известность только после рождения наследницы

Новости о том, что у сына легендарного артиста Олега Табакова есть дочь, стали настоящей сенсацией. Молодому артисту почти год удавалось скрывать радостную весть. Сейчас же выясняется, что уровень секретности был настолько высок, что даже мать Павла Табакова, Марина Зудина узнала о появлении на свет маленькой наследницы только после ее рождения.



Девочку, которая получила красивое имя Миа, Павлу подарила актриса Софья Синицына. Сейчас маленькой наследнице великого Олега Табакова уже 10 месяцев. Девочку успели покрестить. О том, что у покойного Табакова подрастает внучка, стало известно несколько дней назад.

Сначала Марина Зудина отказалась давать развернутые комментарии по поводу пополнения в звездном семействе. Однако постепенно артистка начала делиться подробностями. Несмотря на то, что сын скрыл от матери беременность своей подруги, сердце знаменитости почувствовало, что скоро в семье появится еще один человек.

Так, за некоторое время до рождения малышки Марине приснился сон о маленькой девочке, которая появилась в ее окружении. Артистка призналась, что тогда ощущала потребность в ребенке. Вскоре сын обрадовал родительницу вестями о рождении внучки, пишет издание "СтарХит".

Зудина рассказала, что пока только привыкает к роли бабушки. Актриса считает, что основная ответственность за воспитание ребенка должна лежать на плечах родителей. Бабушка же собирается, в первую очередь, быть близким другом и опорой маленькой Мии на жизни.