На месте упокоения знаменитого режиссера устроили фотосессию

Скандально известная экс-звезда "Дома-2" и телеведущая Алена Водонаева приехала на кладбище во всем черном и сфотографировалась на могиле Алексея Балабанова. Народ пришел в замешательство.



Тех, кто увидел кадры на странице Водонаевой в Инстаграм, смутили два момента. Так, часть пользователей недоумевает – как же случилось, на могиле талантливого режиссера до сих пор нет памятника, а стоит простой деревянный крест.

"Удивительно, что нет памятника. Человек-легенда", – написал один из комментаторов.

Другая пользовательница отметила, что, мол, режиссер сам не хотел, чтобы ему ставили каменный памятник.

Выглядит могила Балабанова очень скромно. Деревянный крест с табличкой и фото, никаких ограждений, несколько букетов цветов. Вокруг – много зелени.

Обратили комментаторы внимание и на вид самой Водонаевой. Для похода на кладбище она выбрала черное платье на бретельках с глубоким декольте, колготки в точку, а на голову повязала черную косынку. Некоторые пользователи сочли наряд неуместным.

"Ну и видос, как раз для кладбища, лучше и не придумать" "Чёрный платок зачем то надела...Обычно их надевают в день похорон и носят до 40 дней, как знак скорби и траура" "Вы, Алена, выглядите комично, неужели не понимаете?" – пишут они.

На одном из фото, где могила запечатлена крупным планом, Водонаева демонстрирует ярко-красный маникюр.

"Почтили гения памятью",

– гласит подпись к кадрам. Что именно хотела сказать Алена, остается загадкой.

Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года. Легендарный режиссер покоится на Смоленском православном кладбище в Петербурге.