Комик посвятил заклятым врагиням короткую песенку

Громкий скандал между звездой российской эстрады Ларисой Долиной и набирающей популярность блогершей Валей Карнавал продолжает будоражить умы простых россиян и именитых артистов. Известный комедиант Гарик Харламов даже сочинил стихотворные строки, посвященные раздору между двумя публичными персонами.



Напомним, вражда артисток началась после того, как Долина нелестно высказалась о музыкальных способностях юной блогерши. Лариса указала, что у той отсутствует музыкальное образование и большая проблема с попаданием в ноты. По мнению знаменитой певицы, с такими данными пытаться покорить музыкальный олимп – глупая идея. На это Валя разразилась гневной тирадой. Девушка постаралась убедить неприятельницу в том, что талант – это не самое важное, и каждый имеет право попробовать свои способности на любой площадке, где ему заблагорассудится.

Разборки получились громкими. В свежем выпуске шоу Максима Галкина "Музыкалити" Харламов решил вставить свои пять копеек в произошедшее. Он презентовал песенку, которую сочинил специально по скандальному случаю.

Сюжет музыкальной композиции повествует о встрече Долиной и Карнавал. Мол, Валя обратилась к Ларисе с вопросом "ну, че ты?". Та резко ей ответила: "Пой в ноты!". А блогерша решила поинтересоваться, какие конкретно ноты ей нужно пропеть. Именитая артистка в фантазиях Харламова ответила следующим образом:

"Ну хоть соль, си. Давай соль, си, Карнавал, давай соль, си, Карнавал… Или си, соль покажи!"

Остроумная музыкальная зарисовка Гарика привела в восторг ведущего шоу. Максим заливисто хохотал, явно оценив стихотворные таланты юмориста.

Стоит отметить, что самой Долиной после обрушившегося на нее негатива было не до смеха. Однако певица все же сумела поставить на место пожелавших ей смерти недоброжелателей.