Светская тусовка продолжает муссировать скандал поп-короля с экс-продюсером Лободы

Разборки звезды отечественной эстрады Филиппа Киркорова с бывшим продюсером знаменитой певицы Светланы Лободы набирают обороты. Накануне Нателла Крапивина опубликовала обращение к Филиппу Киркорову, где доходчиво объяснила, что думает по поводу его методов пиара. Бизнесвумен решил поддержать известный композитор Виктор Дробыш.



В целом, музыкальный деятель заявил, что хотел бы абстрагироваться от такого рода низкопробных разборок. Однако все же согласился дать комментарий по поводу происходящего. Так, Дробыш заявил, что позиция Крапивиной ему понятна и в чем-то близка. Виктора тоже раздражает, что в современном шоу-бизнесе все достижения завоевываются за счет хайпа, а не музыкальных или других дарований.

Композитор отказался прямо указывать на то, чью сторону в конфликте он поддерживает. Однако Нателла, по его словам, изъясняется понятно и верно, а вот Киркоров готов на любые крайности ради сохранения популярности.

Дробыша раздражает, что самопровозглашенный король поп-эстрады позволяет себе недостойное поведение на публике и специально подогревает скандалы. Виктор напомнил, что певцам нужно заниматься своим ремеслом – петь песни и создавать новые композиции, передает издание "Царьград".

"Но это не музыка, это черт знает что", – отрезал Дробыш, говоря о творчестве Киркорова и ему подобных.

Композитор не спорит с тем, что в шоу-бизнесе можно позволять себе некоторый эпатаж, однако во всем должна быть мера, которой Киркоров, судя по всему, придерживаться не хочет.