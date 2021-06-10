Судебная тяжба длилась несколько лет

Бракоразводный процесс знаменитых юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна стал одним из самых скандальных за последнее время. Звезды очень долго делили совместно нажитое и никак не могли прийти к общему решению. Наконец, судебные эксперты разобрались в богатствах комиков и поделили их между бывшими возлюбленными.



Евгений Ваганович и Елена Григорьевна прожили вместе без малого три десятилетия. Разрыв стал настоящим ударом для Степаненко, тем более, что Петросян в лучших традициях российских драм отправился в объятия юной помощницы.

Разобиженная артистка устроила из раздела имущества настоящую войну: она оккупировала общую квартиру, куда не пускала оценщиков, и никак не хотела идти на мировую с бывшим мужем.

Однако ничто не вечно под Луной и раздел общих богатств все же состоялся. Журналистам удалось узнать, какие атрибуты роскошной жизни достались Степаненко.

Так, суд решил отдать юмористке картину "Старый дуб". Примечательно, что сама Степаненко настаивала, чтобы это произведение искусства с любопытным названием осталось в коллекции 75-летнего Петросяна. Но вышло иначе. Также Елена Григорьевна стала единоличной хозяйкой литературных произведений "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность".

В целом, многомиллионные богатства между супругами поделили поровну: 50 на 50. Раньше Степаненко рассчитывала отсудить у неверного супруга 80% всего нажитого, однако в итоге осталась только с половиной, пишет издание "СтарХит".

Тем временем, у самого Петросяна все хорошо. Артист счастлив с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой. Недавно "Утро.ру" публиковало, как похорошела девушка после того, как завоевала сердце Евгения Вагановича.