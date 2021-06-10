С Бузовой случился конфуз на спектакле во МХАТе

С Бузовой случился конфуз на спектакле во МХАТе
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Голосовые связки подвели артистку

Решение художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова взять поющую телеведущую Ольгу Бузову на роль в новом спектакле вызвало немало кривотолков. Во время пресс-показа артистка добавила недоброжелателям аргументов для скептической оценки ее талантов. Во время пения голос знаменитости предательски сорвался.

Бывшая ведущая скандальной телестройки "Дом-2" теперь блистает на подмостках одного из главных столичных театров. Знаменитость получила роль в постановке "Чудесный грузин", которая повествует о ранних годах вождя революции Иосифа Сталина. Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь. Ольга всеми силами старалась справиться с ролью умной и хитрой ресторанной артистки, однако в некоторых местах явно не дотягивала.

10 июня театр устроил пресс-показ спектакля. Согласно сценарию постановки, Бузова в образе Шанталь начинает исполнять романс, восседая на диване. Далее артистке пришлось поменять положение тела на вертикальное и продолжить петь. Тут-то и начались проблемы.

Знаменитость подошла к своему партнеру и уже не пропела, а проорала фразу из музыкальной композиции:

"Ты на меня свой взор опасный не устремляй"

По залу тут же пробежал шорох и перешептывания, послышались скептические смешки. Однако закаленная в войнах с недоброжелателями Бузова ничуть не смутилась и продолжила исполнять свою "арию". Видеоролик опубликовали "Известия".

Напомним, недавно Бузова попала в скандал в Волгограде. Некоторым зрителям показалось, что артистка находилась в неадекватном состоянии.

Ольга ФЕДОРОВА

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