Артистка побывала в гостях у Урганта

Актриса Нелли Уварова получила всероссийскую известность за роль в полюбившемся миллионам зрителей трогательном телесериале "Не родись красивой". Там она играет гадкого утенка, в конце фильма превратившегося в прекрасного лебедя. После завершения проекта Уварова редко попадалась на глаза широкой публике. Поэтому многие были удивлены ее внешним видом, когда она наконец-то пришла на "Первый канал".



Актриса стала одной из героинь очередного выпуска популярного телешоу "Вечерний Ургант". В инстаграм-аккаунте телепередачи уже опубликовали краткий анонс свежего эфира. Компанию Уваровой составили театральный худрук Алексей Бородин и артист Денис Шведов.

Однако больше всего интернет-пользователей заинтересовали перемены во внешнем виде "Кати Пушкаревой". Артистка заметно располнела, на что ей не преминули указать язвительные подписчики.

"Мда, изменилась сильно Уварова", "Ого, Нелли разнесло", "Давно не видела. Нелли изменилась", "Нелли Уварову не узнать теперь", "Уварова поправилась, не узнать", "Что с Уваровой?" – недоумевают пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что дополнительные килограммы пошли на пользу Нелли. Многие отметили, что Уварова прекрасно выглядит, и были рады полюбоваться на свежий кадр со знаменитостью.

Кстати, недавно общественность поразили кадры с певцом Филиппом Киркоровым на пляже в Дубае. На видеоролике, который выложил в интернет папарацци-любитель, король поп-эстрады выглядит далеко не так идеально, как у тебя в соцсети.