Пенкину закрыли вход в дом Пугачевой

Пенкину закрыли вход в дом Пугачевой
Сергей Пенкин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Раньше знаменитостей связывали тесные отношения

Известный российский певец, звезда 1990-х Сергей Пенкин был настоящим музыкальным кумиром миллионов людей. Сейчас знаменитость редко появляется в информационном пространстве и не часто мелькает на светских тусовках. Однако так было не всегда, несколько десятилетий назад жизнь артиста бурлила от водоворота событий. Тогда же он имел тесное знакомство с нынешней Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

Сергей Пенкин отказался давать подробный комментарий, однако заявил, что в девяностые годы мог нанести визит Алле Борисовне даже посреди ночи. С какой целью артист наведывался к коллеге по музыкальной сфере, он решил оставить при себе. Однако сам факт ночных встреч заставляет предположить, что звезды очень хорошо ладили и с легкостью могли найти общий язык.

Впрочем, сейчас, спустя десятилетия, отношения Пенкина и Пугачевой сложно назвать близкими. По мнению Сергея, они скорее приятельствуют. Времена походов в гости по ночам канули в Лету, теперь артист не бывает у Примадонны даже при свете дня. Впрочем, не все связи оборваны. Пенкин в беседе с изданием "Телепрограмма" рассказал, что он периодически болтает с Аллой Борисовной по телефону. Созвоны нельзя назвать частыми, но они имеют место быть.

При этом о круглых датах звездное семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина никогда не забывает. Почтили своим вниманием они и юбилей Пенкина. В феврале ему исполнилось 60 лет. Артисту было очень приятно получить поздравление от легенды российской эстрады и ее знаменитого супруга-юмориста.

К слову, недавно Сергей Пенкин впервые поделился подробностями развода с женой, которая страдала от алкогольной зависимости. Знаменитость до сих пор с теплотой вспоминает о первой супружнице.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Антология разорения: пенсии россиян сокращаются третий месяц подряд

Россию предупредили о провокации Украины перед запуском "Северного потока-2"

Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей