Раньше знаменитостей связывали тесные отношения

Известный российский певец, звезда 1990-х Сергей Пенкин был настоящим музыкальным кумиром миллионов людей. Сейчас знаменитость редко появляется в информационном пространстве и не часто мелькает на светских тусовках. Однако так было не всегда, несколько десятилетий назад жизнь артиста бурлила от водоворота событий. Тогда же он имел тесное знакомство с нынешней Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.



Сергей Пенкин отказался давать подробный комментарий, однако заявил, что в девяностые годы мог нанести визит Алле Борисовне даже посреди ночи. С какой целью артист наведывался к коллеге по музыкальной сфере, он решил оставить при себе. Однако сам факт ночных встреч заставляет предположить, что звезды очень хорошо ладили и с легкостью могли найти общий язык.

Впрочем, сейчас, спустя десятилетия, отношения Пенкина и Пугачевой сложно назвать близкими. По мнению Сергея, они скорее приятельствуют. Времена походов в гости по ночам канули в Лету, теперь артист не бывает у Примадонны даже при свете дня. Впрочем, не все связи оборваны. Пенкин в беседе с изданием "Телепрограмма" рассказал, что он периодически болтает с Аллой Борисовной по телефону. Созвоны нельзя назвать частыми, но они имеют место быть.

При этом о круглых датах звездное семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина никогда не забывает. Почтили своим вниманием они и юбилей Пенкина. В феврале ему исполнилось 60 лет. Артисту было очень приятно получить поздравление от легенды российской эстрады и ее знаменитого супруга-юмориста.

К слову, недавно Сергей Пенкин впервые поделился подробностями развода с женой, которая страдала от алкогольной зависимости. Знаменитость до сих пор с теплотой вспоминает о первой супружнице.