"Трусы мешочком": откровенный наряд Седоковой вызвал споры

"Трусы мешочком": откровенный наряд Седоковой вызвал споры
Анна Седокова. Фото: Makeev Ivan/Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артистка продолжает баловать народ яркими кадрами

Знаменитая певица Анна Седокова никогда не отличалась ложной скромностью. Бывшая солистка нашумевшей музыкальной группы "ВИА Гра" всегда с готовностью позирует фотографам, даже если на ней надето минимальное количество вещей. Так что фотографии с жаркого курорта просто не могли не быть откровенными.

Сейчас знаменитость набирается сил для новых творческих свершений на одном из греческих островов. Судя по фотографиям, артистка отлично проводит время: звезда отдыхает в роскошном отеле и наслаждается лазурными просторами моря. Седокова решила показать себя во всей красе на фоне водной глади.

Артистка облачилась в крошечный купальник ярко-желтого цвета, украшенный множеством тонких ниточек. Волосы знаменитости собраны в скромный хвост, глаза прикрыты солнцезащитными очками.

Свежая публикация вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Многие по привычке восхитились прекрасной формой певицы. Однако некоторым ее наряд показался не самым удачным. Фасон купальника привел к кривотолкам в комментариях под новой публикацией артистки в "Инстаграм".

"Аня, шикарно выглядите!", "Идеальная фигура", "Эффектный купальник и очень дополняет Вас", "Если бы у меня было такое тело, я бы ходила голая", "Вы хороши, но купальник с трусами мешочком вас портит, извините", "Купальник не очень", – разошлись во мнениях пользователи Сети.

К слову, недавно Седокова пожаловать на нищету в детстве. Оказалось, в юные годы певица редко виделась с матерью.

Ольга ФЕДОРОВА

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