Пьянство за рулем: кого из российских знаменитостей схватили на дороге

Дмитрий Хрусталев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Елена Перова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элджей. Фото: Makeev Ivan/Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com Витас. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые звезды считают допустимым опрокинуть стаканчик перед поездкой на машине

Печальная судьба Михаила Ефремова многих заставила задуматься о своем поведении за рулем. Осужденный артист устроил страшную аварию на дороге, однако он далеко не единственный из знаменитостей, кто, будучи нетрезвым, садился за руль. Многим повезло больше, чем актеру, однако это точно не повод, чтобы продолжать в таком же духе.

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Елена Перова

Некоторое время назад Елена Перова часто мелькала на страницах журналов и появлялась на телевидении. Всеобщее признание и любовь разбаловали известную артистку и телеведущую. Так что, когда слава померкла, у Елены начались серьезные проблемы с нервами. Тяжелое психологическое состояние привело к тому, что в 2013-м году она влетела на своем Опеле в дорогую иномарку. Отягчающим обстоятельством оказалось то, что звезда была пьяна. В итоге ей выписали штраф и отняли права на полтора года.

Елена Перова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Витас

Голос знаменитого российского певца Витаса известен каждому в стране. О его подвигах на дорогах информации значительно меньше, однако что-то все же просочилось в прессу. Роковым годом для Виталия Грачева также стал 2013 год. Тогда сотрудники дорожной полиции установили, что он вел машину, будучи пьяным. В то же время ходили слухи, что Витас мог сбить велосипедистку, однако официальных подтверждений этого не было.

Витас. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com

Дмитрий Хрусталев

С Дмитрием Хрусталевым все не так очевидно. Артист попал в переплет два года назад. Тогда ДПСник заподозрил неладное и попросил шоумена пройти медицинское исследование. Хрусталев решил скрыть, какие вещества содержались в его крови, и отказался от освидетельствования. В итоге у него отобрали права на полтора года и оштрафовали на несколько десятков тысяч рублей.

Дмитрий Хрусталев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Марат Башаров

Этот артист нередко попадал в скандальные истории из-за проблем с выпивкой. Однажды ему пришлось поплатиться правами за пагубные пристрастия. В 2012-м году Башарова попросили остановиться и подуть в специальный прибор. Общение с дорожными правоохранителями привело к лишению прав на полтора года. Впрочем, сам Марат заявлял, что с ним поступили несправедливо, напоминают авторы канала "День кино" в "Яндекс.Дзен".

Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Элджей

Супруг известной блогерши Насти Ивлеевой попался в нетрезвом виде совсем недавно. Сообщалось, что молодой певец отказался проходить медицинское освидетельствование, однако не спорил, что выпил перед тем, как сесть за руль. Чем закончится эта история, пока неизвестно.

Элджей. Фото: Makeev Ivan/Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Ольга ФЕДОРОВА

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