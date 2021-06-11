Хотят жениться: Уткин рассказал о личной жизни Кабаевой

Хотят жениться: Уткин рассказал о личной жизни Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/www.globallookpress.com
Тайны именитой гимнастки интересуют многих поклонников

Когда-то Алина Кабаева блистала на спортивном олимпе. Жизнь гимнастки была на виду, а ее достижениями гордилась вся страна. Однако после ухода из большого спорта знаменитость решила покинуть и публичное поле, сейчас она ведет весьма скрытый образ жизни.

При этом вокруг ее имени продолжают множиться слухи. Так, известный комментатор Василий Уткин убежден, что за руку красавица-спортсменки идет ожесточенная борьба.

Уткин рассказал, что несколько десятилетий назад вел дружбу с Кабаевой. Спортсменка и комментатор отлично ладили. Когда у Василия случилась беда и его госпитализировали, Алина одной из первых прибыла в больничную палату, чтобы проведать товарища. Олимпийская чемпионка сильно переживала из-за случившегося и даже захватила с собой свежую клубнику для того, чтобы порадовать приятеля.

Через какое-то время пути двух знаменитостей разошлись. При этом Уткин убежден, что сейчас у Кабаевой нет отбоя от поклонников. Комментатор напомнил, что спортсменка – очень красивая женщина, которая могла бы составить достойную партию самому солидному мужчине.

"Немало состоятельных красавцев хотели бы на ней жениться", – делится своими размышлениями комментатор в беседе с изданием Sports.ru.

Впрочем, сам Уткин видел Кабаеву целых 13 лет назад. Тогда знаменитости случайно встретились в самолете. Василий и Алина немного побеседовали, после чего их жизненные пути не пересекались. Уткин отметил, что спортсменка никак о себе не напоминает, да и ему самому незачем ей звонить.

К слову, этой зимой Кабаева удивила народ переменами во внешности. Интернет-пользователи обратили внимание на изменившуюся фигуру гимнастки.

Ольга ФЕДОРОВА

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