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11 июня в прессе появились тревожные новости. Стало известно, что
знаменитая российская артистка Елена Сафонова попала в больницу.
У звезды нашумевшей киноленты "Зимняя вишня" диагностировали вирусную пневмонию.
Такую информацию распространяют в прессе. Так под данным телеграм-канала "112", сейчас заслуженная артистка Российской Федерации находится в одной из столичных больниц.
Послужила ли причиной госпитализации пресловутая коронавирусная инфекция – пока неизвестно. Журналистам удалось узнать, что 64-летняя знаменитость уже прошла тестирование на COVID-19, однако его результаты пока не получила. Сейчас Сафонова вместе с родными и близкими ждет, что покажет тест.
Впрочем, пиар-директор знаменитости заявила, что Сафонова чувствует себя нормально, а госпитализация – это фейк. Так, Галина Ибрагимова в беседе с журналистами "Пятого канала" объявила, что у Елены нет проблем со здоровьем, а тем более с коронавирусом.
По словам собеседницы телеканала, артистка некоторое время назад прошла вакцинацию разработанным российскими учеными препаратом от COVID-19 "Спутник V". Так что говорить даже о потенциальном заболевании опасной инфекцией не приходится.
Напомним, блистательная игра Елены Сафоновой в получившей огромную популярность кинокартине "Зимняя вишня" на долгие годы сделала ее любимицей и кумиром миллионов. Российские зрители с большим интересом наблюдали за судьбой страдающей из-за одиночества жительницы Ленинграда.
К слову, в жизни самой Сафоновой тоже было немало трагедий. Знаменитая актриса несколько раз была замужем. Примечательно, что ее первый супруг Виталий Юшков тоже блистал на киноэкранах в свое время. Однако его судьба в конце концов сложилась весьма трагически. Некогда известный артист теперь доживает свой век на чужбине в окружении бездомных.
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