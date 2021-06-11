Состояние здоровья актрисы резко ухудшилось

11 июня в прессе появились тревожные новости. Стало известно, что знаменитая российская артистка Елена Сафонова попала в больницу.



У звезды нашумевшей киноленты "Зимняя вишня" диагностировали вирусную пневмонию.

Такую информацию распространяют в прессе. Так под данным телеграм-канала "112", сейчас заслуженная артистка Российской Федерации находится в одной из столичных больниц.

Послужила ли причиной госпитализации пресловутая коронавирусная инфекция – пока неизвестно. Журналистам удалось узнать, что 64-летняя знаменитость уже прошла тестирование на COVID-19, однако его результаты пока не получила. Сейчас Сафонова вместе с родными и близкими ждет, что покажет тест.

Впрочем, пиар-директор знаменитости заявила, что Сафонова чувствует себя нормально, а госпитализация – это фейк. Так, Галина Ибрагимова в беседе с журналистами "Пятого канала" объявила, что у Елены нет проблем со здоровьем, а тем более с коронавирусом.

По словам собеседницы телеканала, артистка некоторое время назад прошла вакцинацию разработанным российскими учеными препаратом от COVID-19 "Спутник V". Так что говорить даже о потенциальном заболевании опасной инфекцией не приходится.

Напомним, блистательная игра Елены Сафоновой в получившей огромную популярность кинокартине "Зимняя вишня" на долгие годы сделала ее любимицей и кумиром миллионов. Российские зрители с большим интересом наблюдали за судьбой страдающей из-за одиночества жительницы Ленинграда.

К слову, в жизни самой Сафоновой тоже было немало трагедий. Знаменитая актриса несколько раз была замужем. Примечательно, что ее первый супруг Виталий Юшков тоже блистал на киноэкранах в свое время. Однако его судьба в конце концов сложилась весьма трагически. Некогда известный артист теперь доживает свой век на чужбине в окружении бездомных.