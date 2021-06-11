Бояков весьма высоко оценил достижения певицы

Последние дни все только и делают, что обсуждают новую работу поющей телеведущей Ольги Бузовой. Артистке удалось добраться до святая святых – до подмостков легендарного театра МХАТ имени Горького. Накануне состоялся генеральный прогон спектакля с ее участием "Чудесный грузин". Примечательно, что руководитель культурного заведения остался доволен работой певицы.



Эдуард Бояков сообщил, что отсмотрел многих кандидаток на роль хитроумной ресторанной артистки Бэллы Шанталь. И только энергетика Бузовой пришлась по душе художественному руководителю театра.

Деятель культуры рассказал, что провел с Ольгой долгую и откровенную беседу. В итоге он понял, что она идеально подходит на роль в новом спектакле. Судя по всему, несмотря на кривотолки в прессе и усмешки профессиональных представителей актерской братии, поющая телеведущая не разочаровала сделавшего на нее ставку худрука МХАТа.

"Я считаю, что данная работа очень достойная", – объявил Эдуард.

Бояков также отметил, что с Бузовой ему удается добиться взаимопонимания по всем творческим вопросам, передает издание "Комсомольская правда".

Впрочем, не все согласны с такой оценкой. На пресс-показе голос Бузовой несколько раз подвел артистку, что не осталось незамеченным. К слову, даже тогда закаленная в войнах с недоброжелателями звезда ничуть не смутилась и продолжила исполнять свою "арию".