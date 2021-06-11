Коллега актера забил тревогу

Два года назад Евгения Леонова-Гладышева сильно избили неизвестные. После инцидента актер некоторое время находился в коме. К счастью, ему удалось встать на ноги. Однако знакомые и коллеги артиста бьют тревогу – по какой-то причине супруга Евгения Борисовича пытается оградить его от всех.

Друзья Леонова-Гладышева не раз пытались помочь ему финансово. Дело в том, что актер не до конца восстановился после избиения. Но жена Евгения Борисовича Елена Скрипкина почему-то отказывается от помощи.

Актер Марк Горонок рассказал, что он несколько месяцев пытался встретиться со звездой сериала "Убойная сила". Этому всячески препятствовала избранница артиста.

"Елена всячески уходила от темы встречи и впоследствии вообще перестала брать трубку", – отметил Горонок.

По словам Марка, Скрипкина даже не позволила никому навестить супруга в день его рождения, передает "Собеседник".

В итоге актер все-таки добился своего и встретился с коллегой по цеху. Горонок лично поинтересовался у Леонова-Гладышева, нужна ли ему финансовая помощь. На этот вопрос артист ответил утвердительно.

Когда Евгений Борисович услышал, что жена запрещает друзьям и коллегам общаться с ним, то очень удивился. Он заверил – Скрипкина является очень хорошим человеком.

Вся эта ситуация показалась Марку странной. Актер задался вопросом, почему жена не подпускает никого к звездному мужу – при том, что ему явно не хватает общения и поддержки со стороны.

Ранее появилась информация, что родной сын бросил Леонова-Гладышева на грани нищеты.