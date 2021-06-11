Певица рассказала, как должен был поступить настоящий профессионал своего дела

В четверг, 10 июня, во МХАТе имени Горького состоялся пресс-показ спектакля "Чудесный грузин", одну из ролей в котором получила Ольга Бузова. По окончании постановки телеведущая встретилась с журналистами и ответила на пару вопросов. Во время беседы с представителями СМИ певица внезапно вышла из себя.

Видео опубликовал Телеграм-канал "НеМалахов". В начале записи можно расслышать, как один из репортеров задал свой вопрос. По всей видимости, он был адресован кому-то из коллег исполнительницы хита "Мало половин".

"А у кого вы спрашиваете? Вы же знаете – чтобы получить достоверную информацию, надо задавать [вопросы] только Ольге Бузовой", – заявила знаменитость.

После этого артистка продолжила отчитывать журналиста. Бывшая ведущая "Дома-2" отметила – работник СМИ задал ей вопрос в некорректной форме. Мол, он изначально утверждал, а не спрашивал.

Бузова призвала репортера сначала думать, а потом только говорить. Спустя пару секунд певица язвительно добавила: "Я знаю – это сложно".

Примечательно, что за два билета на спектакль с Ольгой просят 150 тысяч рублей.

Ранее художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков оценил генеральный прогон с Бузовой. По словам театрального режиссера, телеведущая идеально подходит под роль ресторанной артистки Бэллы Шанталь. Сценариста поразила энергетика телезвезды. Также Бояков заверил – они быстро достигли взаимопонимания с исполнительницей.