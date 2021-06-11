В деле фигурируют имена бывшей жены и вдовы Грачевского

Новый владелец "Ералаша" Аркадий Григорян написал заявление в полицию. Генеральный директор киножурнала сообщил – некто пытался заставить его отказаться от доли в организации.

По словам Григоряна, неизвестный требовал передать долю бывшей жене Бориса Юрьевича Анне Панасенко и его вдове Екатерине Белоцерковской, передает "Московский Комсомолец".

Напомним, после смерти Грачевского выяснилось, что кинорежиссеру принадлежали только 49% всего капитала киножурнала. Оставшейся частью заведовал именно Аркадий. Узнав об этом, Панасенко и Белоцерковская пришли в шок. Женщины объединились, чтобы вернуть права на "Ералаш".

Заявление Григорян подал в ОМВД России по району Ростокино в минувшую среду, 9 июня. Владелец "Ералаша" попросил стражей правопорядка провести проверку.

На вопрос журналистов, столкнулся ли он с угрозами или шантажом, мужчина отвечать не стал.

"Новости распространяются со скоростью света... Нет, извините, я не буду ничего комментировать", – отрезал гендиректор.

Экс-супруга Грачевского заявила – она ничего не знает про ситуацию с Аркадием. Анна отметила, что все документы находятся на руках у Белоцерковской, поэтому по данному вопросу нужно обращаться к ней.

При этом Панасенко в очередной раз акцентировала внимание на том, что они с Екатериной преследуют одну общую цель. Женщины хотят, чтобы киножурнал достался наследникам Бориса Юрьевича.

Речь идет о дочери Грачевского Василисе от второго брака и сыне Филиппе от третьего.

Ранее стало известно о том, что вдова сценариста будет судиться с новым гендиректором "Ералаша". Белоцерковская обнаружила в документах поддельные подписи покойного супруга.