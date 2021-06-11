На вдову Грачевского заявили в полицию

На вдову Грачевского заявили в полицию
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В деле фигурируют имена бывшей жены и вдовы Грачевского

Новый владелец "Ералаша" Аркадий Григорян написал заявление в полицию. Генеральный директор киножурнала сообщил – некто пытался заставить его отказаться от доли в организации.

По словам Григоряна, неизвестный требовал передать долю бывшей жене Бориса Юрьевича Анне Панасенко и его вдове Екатерине Белоцерковской, передает "Московский Комсомолец".

Напомним, после смерти Грачевского выяснилось, что кинорежиссеру принадлежали только 49% всего капитала киножурнала. Оставшейся частью заведовал именно Аркадий. Узнав об этом, Панасенко и Белоцерковская пришли в шок. Женщины объединились, чтобы вернуть права на "Ералаш".

Заявление Григорян подал в ОМВД России по району Ростокино в минувшую среду, 9 июня. Владелец "Ералаша" попросил стражей правопорядка провести проверку.

На вопрос журналистов, столкнулся ли он с угрозами или шантажом, мужчина отвечать не стал.

"Новости распространяются со скоростью света... Нет, извините, я не буду ничего комментировать", – отрезал гендиректор.

Экс-супруга Грачевского заявила – она ничего не знает про ситуацию с Аркадием. Анна отметила, что все документы находятся на руках у Белоцерковской, поэтому по данному вопросу нужно обращаться к ней.

При этом Панасенко в очередной раз акцентировала внимание на том, что они с Екатериной преследуют одну общую цель. Женщины хотят, чтобы киножурнал достался наследникам Бориса Юрьевича.

Речь идет о дочери Грачевского Василисе от второго брака и сыне Филиппе от третьего.

Ранее стало известно о том, что вдова сценариста будет судиться с новым гендиректором "Ералаша". Белоцерковская обнаружила в документах поддельные подписи покойного супруга. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Кто выжил при крушении МН17: очевидец рассказал об увиденном

С места крушения лайнера мальчик вынес необычных пассажиров рейса

Озвучена стратегия НАТО по уничтожению России

Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей