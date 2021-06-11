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По Сети активно распространяются слухи о разводе Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым. Пара перестала публиковать совместные фотографии, а в своих "сториз" телеведущая часто намекает на то, что она переживает непростое время. Блогер Александра Кошкина высказалась по этому поводу.
Александра рассказала, что за все время ее сотрудничества с Ксенией в рамках шоу "Бородина против Бузовой" телезвезда часто говорила про своего супруга. При этом она всегда хорошо отзывалась об избраннике.
Кошкина предположила – скорее всего у Бородиной есть веская причина, из-за чего она не выкладывает совместные снимки с Омаровым, передает "Собеседник".
Блогер также прокомментировала информацию о том, якобы супруги расстались из-за постоянных измен Курбана. Александра считает – Ксения не из тех, кто будет прощать возлюбленному неподобающее поведение.
"Ксюша не будет терпеть никакие выходки, насилие, измены, абьюз, тем более на протяжении многих лет", – высказалась Кошкина.
Она назвала телеведущую сильной женщиной. Звезда Интернета добавила – как только такие представительницы прекрасного пола понимают, что мужчина не оправдывает их надежды, они сразу же выходят из игры.
Кошкина заявила – вряд ли Ксения собралась разводиться с супругом. Она понадеялась на то, что у пары все будет хорошо.
Кстати, ходят слухи, будто Омаров съехал от Бородиной. По данным Телеграм-канала "Только никому", бизнесмен теперь обитает в жилом комплексе "Онли". Якобы Курбана часто видят в компании отца и друзей.
Ранее стало известно о том, что ТНТ отказался звать Бородину в новое шоу Бузовой.
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