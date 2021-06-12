Родные несколько месяцев скрывали смерть сына Моргунова

Родные несколько месяцев скрывали смерть сына Моргунова
Евгений Моргунов. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник артиста похоронен на Кунцевском кладбище

О смерти Антона Моргунова, старшего сына звезды кинокартины "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", стало известно только сейчас. Хотя наследник артиста скончался еще в марте текущего года.

Антона Евгеньевича не стало спустя два месяца после смерти матери Натальи Николаевны. Знаменитый отец мужчины, Евгений Александрович, женился на ней в 1965 году. А в 1999 году Моргунов-старший умер из-за инсульта.

Примечательно, что незадолго до этого кинозвезда похоронила младшего сына Николая. 25-летний молодой человек разбился в ДТП.

Пережив потерю родных, Антон Евгеньевич начал злоупотреблять алкоголем. Соседи говорили, что у него обострились проблемы с головой, передает "Экспресс Газета".

Первое время после смерти Натальи Николаевны жильцы дома, в котором обитал старший сын Моргунова, часто видели его с бутылкой. Однако внезапно мужчина пропал.

И лишь недавно выяснилось, что он скончался. Антона Евгеньевича похоронили на Кунцевском кладбище в одной могиле с матерью.

По имеющимся данным, тело наследника актера кремировали. Теперь над могилой возвышается табличка, на которой указаны имена супруги и старшего сына Евгения Александровича.

Любопытно, что по какой-то причине родные скрыли информацию о смерти мужчины. Также они не стали называть причины. 

Ранее Александр-Панкратов Черный рассказал о ссоре Моргунова с Юрием Никулиным. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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