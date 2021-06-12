Женщина намерена обратиться в суд

Около десяти лет звездный психолог Елена Фурман проживает в одном доме с Тамарой Гвердцители. Такое соседство совсем не радует женщину. Дело в том, что певица несколько раз затапливала ее квартиру.

Первый раз квартира Фурман пострадала из-за Гвердцители в 2011. Тогда Елене пришлось обратиться в суд и сделать новый ремонт. В 2015 году ситуация повторилась дважды. И вот в марте 2021 года артистка вновь затопила свою соседку.

Накануне к Елене приходили представители певицы. Они оценили ущерб, проведя техническую и материальную экспертизу. После ухода нежеланных гостей самочувствие психолога резко ухудшилось.

Как сообщает издание "Дни.ру", у Фурман подскочило давление. Приехавшие на место врачи "скорой помощи" диагностировали у нее гипертонический криз.

За полтора часа общения представители Гвердцители – инженер и профессиональный медиатор (человек, помогающий уладить конфликт – прим. ред.) довели соседку знаменитости до тяжелого состояния.

Адвокат Елены Лариса Широкова заявила – вместо того, чтобы мирно разобраться в сложившейся ситуации, Тамара нашла повод, позволяющий снизить стоимость ущерба. Однако Фурман и ее представительница настроены решительно. Женщины обратились в суд и потребовали с Гвердцители возмещения как материального, так и морального ущерба.

Ранее стало известно о том, как живет единственный сын певицы Сандро. По некоторым данным, наследник звезды работает в лондонском университете и пишет книги.