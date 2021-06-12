Продюсер сообщила, что скоро ребенку исполнится девять месяцев

Яна Рудковская на личной инстаграм-странице опубликовала новое видео с участием ее 8-месячного сына Арсения. На записи запечатлен момент, как наследник продюсера совершает первые попытки ходить.

Одетый в вязаный костюм с капюшоном малыш двигает детский стул, на котором сидит игрушечный медвежонок. Несмотря на то, что данная задача дается Арсению с трудом, он упорно продолжает толкать предмет мебели.

На заднем плане можно увидеть уютную кроватку с балдахином, в которой спит ребенок.

Рудковская сообщила, что скоро малышу исполнится девять месяцев. Как только этот день наступит, знаменитость планирует крестить наследника.

Пользователи Сети оценили настойчивость сына Яны.

"Я смотрю, настырный малыш!! Своего добьется", – отметила фигуристка Татьяна Навка.

Многие обратили внимание на миловидность мальчика.

"Ангелочек", "Какой зайка", "Прелесть", "Какой пупсик сладкий!", "Хорошенький", "Счастье", – прокомментировали подписчики.

Напомним, 25 сентября прошлого года у Рудковской и ее супруга Евгения Плющенко родился второй сын. Ребенка выносила суррогатная мать. Также у пары есть 8-летний сын Александр, более известный как Гном Гномыч.

От предыдущего брака с миллионером Виктором Бутуриным у продюсера остались двое взрослых сыновей – Андрей и Николай. Причем второго из них Яна усыновила.

Ранее стало известно о том, как Рудковская и другие звезды отреагировали на скандал Филиппа Киркорова и продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной, который разгорелся после премии "Муз-ТВ".