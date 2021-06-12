Телеведущий вновь продемонстрировал хорошее чувство юмора

Андрей Норкин в очередной раз заставил гостей передачи "Место встречи" хохотать до слез. Отрывок со свежим анекдотом телеведущего появился на инстаграм-странице шоу.

Норкин решил поинтересоваться у присутствующих в студии, принимают ли они биологически активные добавки (БАД) к пище. Как оказалось, многие из гостей прибегали к помощи этих средств.

Андрей Владимирович узнал, что добавками пользовались магистр натуральной медицины Валентина Аксенова, политолог Максим Юсин, а также его соведущий Иван Трушкин. По завершении опроса журналист пошутил – он тоже употребляет, только речь идет не о БАДах.

После этого телеведущий поделился новой шуткой, касающейся аптечной темы.

Знаменитость рассказала, что как-то раз в аптеку пришел мужчина. Он остановился у окошка и начал в растерянности чесать затылок.

Работник учреждения спросил, может ли он чем-то помочь посетителю. Мужчина признался, что его попросили купить лекарство, но название препарата вылетело из головы.

Фармацевт попросил привести хоть какую-то ассоциацию. Недолго думая, покупатель произнес – название похоже на ситуацию, когда муж не знает, куда подевалась "сушилка для волос" его жены.

Работник аптеки тут же понял, о чем идет речь.

"Ибупрофен что ли?" – спросил он.

Посетитель радостно воскликнул, что фармацевт попал в точку.

Услышав свежий анекдот, зал взорвался смехом.

Ранее появилась информация о том, что покойная супруга журналиста послала ему предупреждающий знак с того света.