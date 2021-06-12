Про забавный инцидент рассказала вдова Караченцова

Немногие знают о том, что Иннокентий Смоктуновский носил вставную челюсть. Во время съемок фильма "Ловушка для одинокого мужчины" протез артиста не раз заставлял всех присутствующих на площадке смеяться до слез. Вдова Николая Караченцова, который играл в кинокартине вместе с ним, вспомнила об одном забавном инциденте.

Фильм режиссера Алексея Коренева снимался под Ялтой. Караченцов позвал туда супругу Людмилу Поргину. Артист хотел, чтобы жена понаблюдала за работой Смоктуновского в кадре. Актриса с удовольствием приняла предложение.

По словам Поргиной, муж и Иннокентий Михайлович часто соревновались друг с другом, пытаясь выяснить, кто лучше.

"Из-за их импровизаций съемки приходилось останавливать – все смеялись", – отметила Людмила Андреевна.

В какой-то момент Смоктуновский выступил с неожиданным предложением – сниматься без своей вставной челюсти. Поргина заявила – отсутствие данной детали придавало ситуации особую комичность, передает "Собеседник".

Вдова Кареченцова отметила, что за время съемок команда очень сдружилась. Актеры проводили вместе время – гуляли и устраивали застолья.

Ходили слухи, что как-то раз Иннокентий Михайлович потерял протез в море. Все принялись искать вставные зубы кинозвезды. Нашел их некий парень. Смокнуновский на радостях забыл проверить, его ли эта челюсть, и вставил ее в рот. Как позже выяснилось, протез был чужим.

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